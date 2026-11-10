Ukraine-Krieg: Scheitern der Verhandlungen in Abu Dhabi und militärische Notwendigkeit

Analyse der gescheiterten Friedensgespräche in Abu Dhabi. Warum diplomatische Lösungen ohne militärische Absicherung durch den Westen keine nachhaltige Alternative zum Krieg darstellen.

Die geplanten Friedensgespräche in Abu Dhabi zur Beendigung des Krieges in der Ukraine wurden von vielen Beobachtern bereits im Vorfeld als absurdes Theater tituliert. Dennoch muss man ernsthaft erkennen, woran die bisherigen diplomatischen Bemühungen seit dem 24. Februar 2022 gescheitert sind. Seit dem Angriff von Wladimir Putin vor vier Jahren, acht Monaten und 14 Tagen hat sich die strategische Lage nicht grundlegend verändert.

Militärisches Patt und fehlende Gebietsgewinne

Die ukrainischen Streitkräfte opfern im Durchschnitt mehr als tausend Mann pro Tag in den vergangenen Monaten, um an der Front zu halten. Trotz dieser enormen Verluste kommen sie bei den befohlenen Gebietsgewinnen kaum voran. Eine westliche Demokratie würde eine solche Opferquote und das daraus resultierende Stagnieren der Offensive nicht politisch aushalten. Die Vorkriegsgrenzen müssen laut internationalem Recht wiederhergestellt werden, doch ein gesichtswahrender Ausweg, der beiden Seiten erlaubt, als Gewinner dazustehen, wurde von Putin blockiert.

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Putins Strategie am Verhandlungstisch

Wladimir Putin verfolgt das Ziel, sich Gebiete am Verhandlungstisch zu sichern, die seine Truppen auf dem Schlachtfeld nicht erobern können. Das Opfer der Aggression, die Ukraine mit ihrem Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, und die Europäer müssen gute Miene zum bösen Spiel machen. Dieser Zwang entsteht, weil alle Parteien in Abu Dhabi in einem Zielkonflikt und einem Gewissenskonflikt gefangen sind. Vom Herzen her wünschen sich alle Akteure, dass der Krieg in der Ukraine sofort beendet wird.

Risiko eines falschen Friedens

Der nüchterne Verstand warnt jedoch: Wenn ein Friedensabkommen zu den falschen Bedingungen zustande kommt, wird Putin dies als klaren Sieg verbuchen. Diese wahrgenommene Bestärkung würde ihn ermuntern, in Zukunft weitere aggressive Schritte zu unternehmen. Es spricht wenig dafür, dass nennenswerte Fortschritte in Abu Dhabi erzielt werden. Selbst wenn die Diplomatie kurzfristig Erfolg hätte, müsste das Ergebnis militärisch abgesichert werden, da Freiwillig Putin nicht friedlich bleiben wird.

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Einschränkungen der europäischen Rolle

Der Ausgang der Gespräche hängt maßgeblich von der Dynamik zwischen Russland und der Ukraine ab. Allerdings sitzen die Europäer nicht mit am Verhandlungstisch. Sie sind in Abu Dhabi nur als Beobachter geladen. Diese strukturelle Ohnmacht zeigt sich auch in der Frage der Garantievereinbarungen. Wer garantiert, dass Putin ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einhält? Dieser Mann hat so gut wie alle früheren Versprechen gebrochen, was die Glaubwürdigkeit zukünftiger Zusagen stark infrage stellt.

Notwendigkeit militärischer Absicherung

Europa muss sich deshalb eingestehen, dass es keine realistische Alternative gibt, den freien Teil der Ukraine militärisch abzusichern. Solange diese Absicherung nicht garantiert ist, bleiben diplomatische Initiativen fragil. Die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach Frieden und der Realität der russischen Expansion erfordert einen klaren Blick auf die militärische Notwendigkeit, um jeden weiteren Aggressionsversuch von Putin effektiv abzuwehren und die Souveränität der Ukraine langfristig zu schützen.