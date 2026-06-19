Ukraine-Krieg: Selenskyj weist Bus-Vorwurf zurück, droht Belarus und erlebt Polen-Eklat

Mehrere Nachrichtenstränge: Ukrainischer Präsident Selenskyj bestreitet ukrainische Beteiligung an Bus-Angriff, droht Belarus mit Militäraktion, Polen entzieht ihm Orden wegenUPA-Einheit, EU-Streit über Russland-Kontakte.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat internationale Experten zitiert, die zu dem Schluss gekommen seien, dass die Ukraine nicht für einen mutmaßlichen Angriff auf einen Bus mit belarussischen Staatsbürgern in Russland verantwortlich ist.

Moskau wirft Kiew vor, in der westrussischen Region Brjansk einen Bus mit einer belarussischen Kinderfußballmannschaft angegriffen und eine Frau getötet zu haben. Das russische Gesundheitsministerium spricht von sieben Verletzten, darunter fünf Kinder. Die ukrainische Armee wies die Anschuldigungen als falsch zurück und erklärte, zu dem Zeitpunkt keine Operationen in Brjansk durchgeführt zu haben. Selenskyj bezeichnete den Vorfall als eine Provokation Russlands, die darauf abziele, Belarus in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen.

In einem weiteren Punkt forderte Selenskyj den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf, russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus Belarus zu entfernen. Andernfalls drohte er mit militärischen Schritten der Ukraine. Er verwies auf Signalrelaisstationen in zwei belarussischen Grenzregionen, die russische Truppen zur Steuerung von Angriffen auf ukrainische Zivilisten nutzten. Lukaschenko hatte zuvor erklärt, dass die Ukraine von seinem Land nichts zu befürchten habe.

Selenskyj berichtete zudem, dass Lukaschenko ihn angerufen und sich mit der Begründung entschuldigt habe, er habe keine Kontrolle. Dies bezweifelte Selenskyj, wies aber darauf hin, dass nicht nur Lukaschenko persönlich, sondern das gesamte Land Belarus durch Russland in den Krieg hineingezogen werden könnte. Unterdessen entzog Polens Präsident Karol Nawrocki dem ukrainischen Staatschef Selenskyj den Weißer-Adler-Orden, die höchste polnische Auszeichnung.

Dies geschah nach einem Streit über die Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die im Zweiten Weltkrieg für Massaker an Polen verantwortlich war. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt als strategischen Fehler und respektlos. Polen ist einer der wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützer der Ukraine. In der EU-Debatte mahnte Kanzler Friedrich Merz nach Kritik an EU-Ratspräsident Antonio Costa wegen dessen Russland-Kontakte zur Geduld.

Merz betonte, dass Costa eine wichtige Rolle in der EU spiele, aber kein Mandat für separate Gespräche mit Russland habe. Es sei Sache der Europäischen Union zu entscheiden, wer sie vertrete. Costa hatte zuvor mitgeteilt, diplomatische Kanäle nach Moskau für den Fall von Gesprächen aufgebaut zu haben, was auf dem EU-Gipfel kritisiert wurde. Die Analyse dieser Nachrichten zeigt mehrere überlappende diplomatische und sicherheitspolitische Spannungen.

Erstens bleibt die Ukraine weiterhin mit falschen Anschuldigungen Russlands konfrontiert, die auf Provokationen abzielen. Zweitens verschärft sich das Verhältnis zu Belarus, da Selenskyj direkte Drohungen gegen das Nachbarland ausspricht. Drittens belastet die historische Aufarbeitung des UPA-Erbes die Beziehungen zu Polen, einem Schlüsselverbündeten. Viertens zeigt sich innerhalb der EU Uneinigkeit über den Umgang mit Russland, wobei Deutschland zur Vorsicht mahnt.

Insgesamt unterstreichen diese Entwicklungen die komplexe Frontstellung der Ukraine nicht nur an der militärischen, sondern auch an der diplomatischen und innenpolitischen Front





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