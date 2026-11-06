Ukrainischer Außenminister Andrij Sybiha kündigt nach US-Wahl neue Unterstützung an. Parallel berichten Berichte über Bundeswehr an Schulen und Selenskyjs Vorwürfe gegen Russland.

Ukrainischer Außenminister Andrij Sybiha erwartet nach der Zwischenwahl in den Vereinigten Staaten eine neue Dynamik in der Unterstützung seines Landes. Auf einer Pressekonferenz in Bukarest betonte er, dass ohne die USA kein Frieden im Krieg möglich sei und Europa eine neue Rolle übernehmen müsse.

Deutsche Bundeswehr im Klassenzimmer umstritten

Die Bundeswehr hat in diesem Jahr bereits 4737 Auftritte an Schulen und Hochschulen absolviert. Das geht aus Antworten des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Bundesweit sind laut Ministerium zudem mehr als 500 weitere Auftritte bis Jahresende geplant. Am häufigsten schaute die Bundeswehr in den vergangenen Monaten in Bayern vorbei, wo es in diesem Jahr schon 1026 Schulauftritte gab.

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In Nordrhein-Westfalen war die Bundeswehr 645 Mal an Schulen vertreten, in Niedersachsen kam es zu 609 Auftritten. Damit fand fast jeder zweite Bundeswehr-Schulbesuch in einem dieser drei Bundesländer statt. In Berlin teilte das Verteidigungsministerium 150 Auftritte mit, die wenigsten Schulbesuche gab es im Saarland mit 21 und in Bremen mit 14.

Die Linken-Abgeordnete Nicole Gohlke äußert sich kritisch. Diese ungezügelte Bundeswehrpräsenz an Schulen sei ein politischer Skandal. Eine Armee, die dringend Nachwuchs benötigt, könne kein neutraler Bildungsanbieter sein. Ihr Zugang zu Klassenzimmern könne niemals ein Beitrag zur politischen Bildung sein, kritisierte sie.

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Selenskyj und russische Propaganda im Fokus

Russland zieht nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aus der Ukraine verschleppte Kinder in die eigene Armee ein, nachdem sie während des Krieges volljährig geworden sind. Das sei schrecklich und müsse aufhören, sagte Selenskyj beim Ibero-Amerikanischen Gipfel in Madrid. Russland habe Tausende ukrainische Kinder entführt. Um das zu stoppen, müsse die Welt von diesen Verbrechen erfahren.

Die Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Irene Mihalic kritisierte den Auftritt der Ex-Sprecherin und Kritikerin des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Julija Mendel, bei einer AfD-Veranstaltung im Bundestag scharf. Mendel betreibe Täter-Opfer-Umkehr in Reinkultur, und die AfD nehme diese Propaganda gerne für ihren prorussischen U-Boot-Einsatz im deutschen Parlament auf.

Trump kündigt großen Deal mit Russland an

US-Präsident Donald Trump hat einen sehr großen Deal mit Russland vorausgesagt, der nicht nur die Ukraine, sondern möglicherweise ganz Europa betreffen könnte. Er wird mehr als die Ukraine umfassen, und ich könnte sogar sagen, dass er ganz Europa umfassen könnte, sagte Trump vor Journalisten im Oval Office. Nach eigenen Angaben hatte der US-Präsident zuvor unangekündigt Kreml-Berater Kirill Dmitrijew im Weißen Haus in Washington getroffen.

Trump sagte, es werde eine große Übereinkunft geben. Mit Vertretern der Ukraine, die ebenfalls nach Washington gereist waren, traf sich Trump nach eigenen Angaben nicht. Der prorussische Kriegsblogger Wladimir Romanow, bekannt als Romanov Lite, veröffentlicht seit sechs Tagen nichts mehr in seinem Telegram-Kanal mit 150.000 Abonnenten.

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Hackerangriffe auf Kühlanlagen abgestritten

Romanow ist nach einem Beitrag über die Evakuierung aus Oleschky verstummt. Demnach sind 17 Busse mit Einwohnern in die Ukraine gefahren, aber nur vier auf russisch kontrolliertes Gebiet. Der Beitrag ist inzwischen gelöscht. Propagandist Wladimir Solowjow forderte im Fernsehen, den Blogger ins Gefängnis zu schicken.

Die russische Regierung weist den Verdacht zurück, Russland könne hinter der Welle von Hackerangriffen auf Supermarkt-Kühlanlagen in mehreren europäischen Ländern stecken. Das sind absurde Äußerungen, und wie immer sind sie durch nichts belegt, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. In den vergangenen Tagen waren in mindestens zehn europäischen Staaten Kühl- und Gefrieranlagen von Supermärkten durch Hacker manipuliert worden.