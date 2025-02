Ukraine-Krieg treibt CO2-Emissionen der Luftfahrt in die Höhe

Der Ukraine-Krieg und die daraus resultierenden Umleitungen von Flugzeugen um den russischen Luftraum haben die CO2-Emissionen der Luftfahrt im Jahr 2023 um ein Prozent erhöht. Forscher der Universität Sorbonne in Paris berechneten, dass auf den betroffenen Flugrouten im Durchschnitt 13 Prozent mehr Kerosin verbraucht wurde. Die Studie zeigt die erheblichen Auswirkungen von geopolitischen Krisen auf die globale Umwelt.

Die Kohlenstoffdioxid-Emissionen aller Flugzeuge der Welt sind im Jahr 2023 allein aufgrund des Ukraine-Krieg es und der daraus resultierenden Ausweichrouten um den russischen Luftraum um ein Prozent gestiegen. Drei Forscher der Universität Sorbonne in Paris haben diese Zunahme ermittelt. Die Berechnung ergab, dass auf den betroffenen Flugrouten im Durchschnitt 13 Prozent mehr Kerosin verbraucht wurde, bei Strecken zwischen Europa und Asien sogar 14,8 Prozent mehr.

Insgesamt müssen täglich rund 1100 Flüge umgeleitet werden, was erhebliche Auswirkungen auf die CO₂-Emissionen der Luftfahrt hat. Allein im Jahr 2023 führten diese Umleitungen zu einer zusätzlichen Freisetzung von 8,2 Millionen Tonnen CO₂ in die Atmosphäre. Nachdem die Fluggesellschaften ihre Routen angepasst hatten, stieg die Zahl der Umleitungen zwar wieder, jedoch mussten nun extreme Umwege über Zentralasien oder die Arktis in Kauf genommen werden. Um die Auswirkungen auf den Treibstoffverbrauch zu ermitteln, wertete die Forschungsgruppe Daten aus Flugzeugtrackern aus und setzte Computermodelle ein. Auch Windverhältnisse wurden berücksichtigt, da diese einen großen Einfluss auf den Treibstoffverbrauch haben können. Die weltweite Luftfahrt ist für etwa zwei Prozent der CO₂-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig steigen diese Emissionen besonders stark an. Selbst geringe Veränderungen können daher merkliche Auswirkungen auf das Gesamtbild haben. Die Forschungsgruppe untersuchte außerdem die Auswirkungen von Kriegen und Konflikten in Libyen, Syrien und Jemen auf die CO₂-Emissionen der Luftfahrt. Da von diesen Konflikten täglich deutlich weniger Flüge betroffen waren und die Ausweichrouten kürzer sind, sorgten alle drei zusammen lediglich für einen Anstieg um 0,2 Prozent





