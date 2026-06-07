Ukraine-Krieg: Westliche Führer fordern sofortigen Waffenstillstand und europäische Beteiligung an Verhandlungen

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben in einer gemeinsamen Erklärung Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen aufgerufen. Fünf Bedingungen für einen gerechten Frieden wurden genannt. Zudem gibt es neue Entwicklungen in Armenien und weitere Kampfhandlungen in der Ukraine.

Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über ein Ende des Krieges aufgerufen. In einer gemeinsamen Erklärung, die nach einem Treffen in London von Bundeskanzler Friedrich Merz , dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron , dem britischen Premierminister Keir Starmer und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj veröffentlicht wurde, fordern die Staats- und Regierungschefs auch eine aktive Beteiligung der USA und Europa s an Friedensbemühungen.

Die Erklärung benennt fünf Voraussetzungen für einen gerechten und dauerhaften Frieden: eine sofortige und vollständige Waffenruhe, robuste und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, das Einfrieren russischer Vermögenswerte bis zur Beendigung des Angriffskriegs und Entschädigung für Kriegsschäden. Zudem müssten alle russischen Truppen vollständig aus der Ukraine abgezogen werden. Die Europäer betonen, dass Europa bei möglichen Friedensgesprächen mit Russland beteiligt sein müsse und sich stark zeigen solle.

Auch der finnische Präsident Alexander Stubb spricht sich dafür aus, dass Europa die Initiative ergreifen und in Abstimmung mit den USA Verhandlungen aufnehmen solle. Unterdessen fanden in Armenien Parlamentswahlen statt, bei denen die prowestliche Regierungspartei von Nikol Paschinjan vorn liegt. Die Wahl war von Spannungen mit Russland geprägt, das Einfuhrverbote für armenische Produkte verhängt hatte. In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter.

Russische Angriffe, unter anderem mit Drohnen, verletzen Zivilisten, wie in Saporischschja, wo ein Kind und weitere Personen verletzt wurden. Ukrainische Truppen haben zudem ein Treibstofflager auf der besetzten Krim getroffen. Präsident Selenskyj bestätigte zudem, dass er den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gebeten hat, mit Putin über die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zu sprechen und ihm zu übermitteln, dass die Ukraine den Donbass nicht aufgeben werde.

Selenskyj bot an, sich selbst direkt mit Putin an einem Ort außerhalb Russlands oder Weißrusslands zu treffen





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