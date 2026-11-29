Russland und die Ukraine haben kürzlich Hunderte Einwohner aus der Südukraine evakuiert. Das Ehepaar Krjutschkow hatte die Heimat schon verlassen. Über das Leben unter russischer Besetzung.

Ein Kontrollpunkt in der Umgebung von Oleschky in der Südukraine: Die Straßen in die Stadt sind nach Jahren des Kriegs von Autowracks gesäumt. Tetjana und Wolodimir Krjutschkow flohen mit dem Fahrrad aus Oleschky, nachdem eine Granate in ihr Haus eingeschlagen war.

Die Versorgung in Oleschky sei zusammengebrochen; Lebensmittelpreise erreichten bis zu 3500 Rubel für zehn Eier. Nur russische Bürger erhalten medizinische Versorgung in besetzten Gebieten, berichtet Wolodimir Krjutschkow. Das neue Leben wirkt für Tetjana und Wolodimir Krjutschkow noch etwas unwirklich. Das ältere Ehepaar ist vor Kurzem in eine Siedlung für bedürftige Menschen aus den Frontgebieten gezogen, die ein reicher Gönner aus den USA im Umland von Kiew errichtet hat.

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In ihrem Häuschen fehlt es an nichts. Die Wohnküche ist modern und komfortabel eingerichtet, fast alle Haushaltsgeräte sind neu. Aus dem Hahn kommt warmes Wasser, und dank der großen Generatoren gibt es trotz der unablässigen russischen Angriffe auf die ukrainische Energieversorgung die meiste Zeit Strom. Der Kontrast zu früher könnte größer nicht sein.