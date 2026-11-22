Der Ukraine-Krieg belastet die Zivilbevölkerung massiv durch systematische Angriffe auf Infrastruktur, was zu täglichen Stromausfällen führt. Experten warnen zudem vor hybriden Attacken auf die europäische Sicherheitsordnung. Gleichzeitig deuten sich im Rahmen des Ukraine-Gipfels Fortschritte in den diplomatischen Bemühungen an, da sich Trump und Putin offen zeigen, Europa in die Verhandlungen einzubeziehen.

Ein Kriegsende in der Ukraine ist noch weit entfernt. Das wird bei „Caren Miosga” klar. Doch ganz hoffnungslos ist die Lage nicht. Am zweiten Tag des Ukraine-Gipfels geht es um Wirtschaft.

Beim Ringen mit Russland deuten sich indes Fortschritte an: Trump und Putin scheinen gewillt, Europa an den Verhandlungstisch zu lassen.der Strom aus. Weil es in seinem Haus einen Generator gibt, kann er dann doch teilnehmen. Was für Menschen in Deutschland eine ungewöhnliche Situation wäre, ist in der Ukraine längst Alltag geworden. Manchmal gibt es zehn Stunden am Tag keinen Strom, manchmal auch 16, erzählt Kuleba.

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Mit Wasser ist es inzwischen genauso. Nicht nur in Kiew, sondern überall in der Ukraine. Sabine Fischer, Politikwissenschaftlerin, Stiftung Wissenschaft und Politikgreife seit vielen Jahren systematisch zivile Ziele an, bestätigt die Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer. Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur gehören dazu.

Der Grund: In den vergangenen fünf Jahren habe Russland keines seiner ursprünglich gesetzten Kriegsziele erreicht.

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„Mit den Angriffen auf die Zivilbevölkerung versucht es so die Resilienz der Bevölkerung zu brechen, um doch noch diese Ziele zu erreichen”, erklärt Fischer. Doch auch Deutschland steht unter Beschuss.

„Wir haben zunehmende mit hybriden Attacken aus Russland zu kämpfen”, so die Politikwissenschaftlerin. Ziel sei es, die europäische Sicherheitsordnung zu zerstören und die Unterstützung der Ukraine zu unterbrechen. Zwei Punkte, die ihrer Meinung nach nicht ausreichend miteinander verbunden werden. Oder wie der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, es auf den Punkt bringt: „Wir sind das Hauptziel.

”nach derartigen Ausführungen diskutiert, wie es weitergeht. In der Ukraine, in Europa und der Welt.

„Wir müssen davon ausgehen, dassDas sieht auch der Außen- und Sicherheitspolitiker Norbert Röttgen so. Putin habe keinerlei Interesse an einer Beendigung des Krieges, meint er.

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„Er wird den Winter weiterhin nutzen, um die Ukraine unbewohnbar zu machen”, schätzt der Politiker. Dmytro Kuleba findet gegen Ende der Sendung dann noch einen passenden Vergleich: Das Hauptproblem sei, dass Putin ein Kartenspiel spiele und der Rest der potenziellen Verhandler ein Fußballspiel. Völlig hoffnungslos gibt er sich aber dennoch nicht.

„Ich habe nach fünf Jahren schon das Gefühl, gebrochen zu sein”, gibt er zu. „Aber wir geben nicht auf. Wir werden als Gesellschaft und als Land auch diesen Winter überleben – auch wenn es der schwerste Winter werden wird, den wir bisher erlebt haben. ”Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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