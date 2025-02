Ukraine-Krise: Selenskyj dementiert Trump-Spekulationen über russisch-ukrainische Gespräche

Der ukrainische Präsident leugnet Pläne für Gespräche mit Russland auf der Münchner Sicherheitskonferenz, trotz Vorschlags von Donald Trump. Selenskyj wird die ukrainische Delegation auf der Konferenz anführen und soll sich mit US-Vizepräsident J.D. Vance treffen.

Die Führung in Kiew fühlt sich nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin verärgert. Ankündigungen über ukrainisch-russische Gespräche in München werden von Selenskyj dementiert. Präsident Wolodymyr Selenskyj wird in den kommenden Tagen Deutschland besuchen. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird der ukrainische Staatsoberhaupt die Delegation aus Kiew anführen. Er hat klargestellt, dass es während der Münchner Sicherheitskonferenz keine Gespräche mit Vertretern aus Russland geben wird.

Damit widerspricht er Äußerungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der eine mögliche Bereitschaft zum Dialog zwischen Kiew und Moskau andeutete. Die Münchner Sicherheitskonferenz, eines der bedeutendsten Forum für internationale Sicherheitspolitik, steht in diesem Jahr erneut im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Selenskyj, der am Donnerstagabend in der bayerischen Landeshauptstadt gelandet ist und die ukrainische Delegation während der kommenden Tage anführt, wird unter anderem mit Trumps Vize J.D. Vance sprechen. Für den ukrainischen Präsidenten bedeutet das Treffen mit dem US-Vizepräsidenten das wichtigste Treffen seit Monaten. Selenskyjs ehemaliger Außenminister deutete in einem Interview ein mögliches Treffen zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern an. „Sie haben morgen ein Treffen in München. Russland wird mit unseren Leuten dort sein. Die Ukraine ist übrigens auch eingeladen“, so Trump. „Ich weiß nicht genau, wer von jedem Land dabei sein wird, aber ranghohe Leute aus Russland, der Ukraine und den Vereinigten Staaten“, sagte Trump vor Reportern. Die ukrainische Seite bleibt allerdings skeptisch gegenüber einem solchen Treffen und betont, dass eine gemeinsame Position mit den Verbündeten für Gespräche mit den Russen auf dem Tisch liegen muss. „Eine gemeinsame Position mit den Verbündeten muss für Gespräche mit den Russen auf dem Tisch liegen“, sagte Selenskyjs Berater Dmytro Lytvyn gegenüber ukrainischen Medien „Im Moment liegt nichts auf dem Tisch. Gespräche mit den Russen sind nicht vorgesehen“. Aus Washington gibt es derzeit keine weiteren Details zu einem möglichen trilateralen Treffen, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Auch der US-Außenminister gibt sich derzeit bedeckt. Auf die Frage, ob er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vertraue, sagte Trump am Donnerstag: „Ich glaube, er würde wollen, dass etwas passiert. Ich vertraue ihm.“ Der US-Präsident erwähnte indes ein geplantes Treffen in der kommenden Woche in Saudi-Arabien. Ranghohe Vertreter aus der Ukraine, Russland und den Vereinigten Staaten sollen auf der arabischen Halbinsel erste Verhandlungen führen. Trump wiederholte in den vergangenen Wochen immer wieder, dass ein rascher Frieden in der Ukraine durch direkte Gespräche zwischen Kiew und Moskau erreicht werden könne. Die kriegsgebeutelte Ukraine sowie die europäischen Nato-Verbündeten haben die Ankündigungen mit Skepsis aufgenommen. Die USA, die EU und die Ukraine haben sich, „sofort Verhandlungen aufzunehmen“. Zuvor sagte der neue Pentagonchef Pete Hegseth, die Ukraine könne als Ergebnis der Friedensgespräche nicht mit einer Rückkehr zu den Grenzen von 2014 rechnen. Die Rückeroberung der von russischen Truppen besetzten Gebiete sei unrealistisch. Außerdem betrachte die Trump-Administration einen Nato-Beitritt der Ukraine ausdrücklich nicht als Teil einer Lösung im Ukrainekrieg





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine Russland Trump Selenskyj Münchner Sicherheitskonferenz Friedensgespräche NATO

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trump-Putin-Gespräche über Ukraine: Ein Expertin warnt vor TrugschlüssenRusslandsexpertin Tatiana Stanovaya analysiert Trumps Äußerungen zu möglichen Friedensgesprächen mit Russland und warnt vor Trugschlüssen. Sie argumentiert, dass Putin nicht durch die wirtschaftliche Lage oder Trumps Einschätzung seiner Situation zum Verhandeln bewegt werden kann.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg: Putin 'bereit' für Gespräche mit US-Präsident TrumpDie wichtigsten News des Tages kurz und knapp auf einen Blick.

Weiterlesen »

Putin lobt Trump und zeigt sich offen für Gespräche über Ukraine-KriegDer russische Präsident Putin will nach eigenen Angaben das Gesprächsangebot von US-Präsident Trump annehmen. Russland sei zu Verhandlungen über den Ukraine-Krieg bereit, sagte der Kremlchef im Staatsrundfunk.

Weiterlesen »

Nach Telefonat von Trump und Putin - Baerbock nennt Gespräche über Ende des Ukraine-Krieges 'überfällig'Bundesaußenministerin Baerbock hat die zwischen den USA und Russland verabredeten Gespräche zur Beilegung des Ukraine-Krieges als überfälligen Schritt bezeichnet.

Weiterlesen »

Trump und Putin vereinbaren Gespräche zur Ukraine-BeilegungUS-Präsident Donald Trump und russischer Präsident Wladimir Putin haben sich nach eigenen Aussagen telefonisch getroffen und die Vorbereitung von Gesprächen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vereinbart. Während Trumps Angebot an ein Gipfeltreffen mit Putin und China positive Signale aus Moskau und Peking erhält, äussern sich die USA und Europa skeptisch, da die Beziehungen zwischen Russland und China sich zunehmend nähern. Gleichzeitig blickt die Finanzwelt auf die US-Inflationsdaten im Januar und die mögliche zeitliche Verschiebung der Zinssenkungen in den USA und Australien.

Weiterlesen »

Live-Ticker zur Ukraine: Selenskyj: Mehr als 1.000 Luftangriffe auf Ukraine in einer WocheBeim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist kein Ende in Sicht. Alle aktuellen Nachrichten zur Lage in Osteuropa lesen Sie hier im Live-Ticker.

Weiterlesen »