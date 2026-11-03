Ukrainische Behörden werfen Ex-Sprecherin Julia Mendel Landesverrat vor. Präsident Selenskyj fordert in Berlin Waffenruhe für Infrastruktur und Frieden.

Ukrainische Strafverfolgungsbehörden haben dem ehemaligen Pressesprecher von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Julia Mendel, den Landesverrat vorgeworfen. Der ukrainische Geheimdienst SBU begründet diesen schwerwiegenden Vorwurf mit der Behauptung, Mendel betreibe Informations- und Sabotageaktivitäten gegen die Ukraine. Nach einer detaillierten Analyse ihrer öffentlichen Auftritte und medialen Äußerungen sind sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der SBU zu dem Schluss gekommen, dass ihre Aussagen den Ruf des Landes auf internationaler Ebene schädigen.

Mendel wirft Russland Propaganda vor

Die Ermittler stufen Mendels Verhalten als Rechtfertigung des Kreml-Regimes und des russischen Krieges gegen die Ukraine ein. Ein zentrales Element der Beweiskette ist ein Interview Mendels mit dem konservativen US-amerikanischen Blogger Tucker Carlson. In diesem Gespräch äußerte sie Sätze wie "Ich glaube, dass die Ukraine kurz vor dem Verschwinden ist" und "Sehen Sie, meine Nation degradiert". Diese Statements wurden nach Ansicht der ukrainischen Justiz von der russischen Propaganda aufgegriffen und instrumentalisiert, um das Bild der Ukraine im Ausland zu zerstören.

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Zudem verglich Mendel die aktuellen Verbote in der Ukraine mit denen der Sowjetunion. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass solche Vergleiche gezielt dazu dienen sollten, international den Eindruck zu erwecken, die Ukraine verdiene keine weitere Unterstützung mehr. Die ukrainische Führung werde durch diese Narrative als Hindernis für einen möglichen Frieden dargestellt. Das Ziel dieser angeblichen Kampagne sei es, die Solidarität der westlichen Partner zu untergraben und die legitimen Interessen der Ukraine zu diskreditieren.

Ermittlungen wegen illegaler Festsetzung

Neben dem Fall Mendel nimmt das ukrainische Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) eigene Ermittlungen auf. Grund dafür sind Berichte über eine mutmaßlich illegale Festsetzung von Soldaten in der Region Kiew. Das SBI prüft aktuell, ob Militärangehörige in einem Haus in der Hauptstadtregion gegen ihren Willen festgehalten worden sein könnten. Online-Netzwerke hatten behauptet, Wehrpflichtige einer dem Asow-Korps angegliederten Einheit der ukrainischen Nationalgarde seien wegen Fahnenflucht von ihren Vorgesetzten gewaltsam verschleppt und gefoltert worden.

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Das Staatliche Ermittlungsbüro warnt jedoch ausdrücklich vor unbestätigten Behauptungen und Informationen in sozialen Medien. Es wird betont, dass die Vorgänge noch nicht abschließend geklärt sind und jede Form von Gewalt oder unrechtmäßiger Freiheitsentziehung innerhalb der Streitkräfte strengstens geahndet wird. Die Behörden rufen Bürger auf, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen, sondern offizielle Kanäle abzuwarten, bis die Ergebnisse der internen Untersuchung vorliegen.

Selenskyj trifft Steinmeier in Berlin

Präsident Wolodymyr Selenskyj befindet sich derzeit zu einem offiziellen Besuch in Deutschland. Er traf sich am Abend mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in dessen Amtssitz am Berliner Spreebogen. Im Rahmen dieses diplomatischen Treffens trug sich der ukrainische Präsident traditionell in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein. Anschließend fand ein gemeinsames Abendessen statt, das den Austausch auf höchster Ebene förderte. Zuvor wurde Selenskyj bereits im Bundestag von Parlamentspräsidentin Julia Klöckner begrüßt.

Dieser Besuch findet in einer Phase intensiver diplomatischer Bemühungen statt. Selenskyj nutzt seine Präsenz in der deutschen Hauptstadt, um die enge Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik zu bekräftigen. Die Gespräche mit deutschen Regierungskreisen stehen im Zeichen der weiteren militärischen und humanitären Unterstützung. Die Anwesenheit Selenskyjs unterstreicht die strategische Bedeutung Deutschlands als wichtiger Partner im Westen für die Ukraine.

Drei Prioritäten für Friedensgespräche

Für die geplanten Verhandlungen der Ukraine mit Russland, die unter Vermittlung der USA in der kommenden Woche stattfinden sollen, hat Präsident Selenskyj drei klare Prioritäten definiert. Der erste und wichtigste Punkt betrifft die Energiewirtschaft und die kritische Infrastruktur. Selenskyj fordert eine sofortige Waffenruhe für Angriffe auf diese Ziele, da deren Zerstörung die Lebensgrundlagen der Bevölkerung gefährdet.

Als zweiten Punkt nannte der ukrainische Präsident Getreide und das Ende der Blockade von Transporten über das Schwarze Meer. Er betonte, dass daran nicht nur die Ukraine, sondern auch Russland sowie andere Staaten in Afrika und Asien interessiert sind. Der dritte Aspekt ist ein Gefangenenaustausch nach dem Prinzip "alle gegen alle". Nötig seien dafür ranghöchste Gespräche, konkret ein trilaterales Treffen auf der Ebene der Staatsführer, wobei die Anwesenheit europäischer Vertreter wünschenswert sei.

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Merz fordert Selenskyj bei G20

Bundeskanzler Friedrich Merz hat eine direkte Einbeziehung von Präsident Selenskyj beim Gipfel der G20-Staaten im kommenden Monat in den USA gefordert. Wenn Russlands Präsident Wladimir Putin der Einladung durch den Gastgeber, US-Präsident Donald Trump, folge, dann müsse zuallererst über die Ukraine gesprochen werden. Merz betonte, dass der Präsident der Ukraine mit am Tisch sitzen müsse, wenn über ihr Schicksal verhandelt werde.

Aus Sicht von Merz wäre es völlig inakzeptabel, dass Drittstaaten ohne Beteiligung der Ukraine über deren Zukunft entscheiden. Solche Gespräche müssten zu einem Waffenstillstand und letztlich zu einem umfassenden Friedensabkommen führen. Klar sei jedoch, dass es jedem Gastgeber frei stehe, Gäste einzuladen. Merz sehe der Vorbereitung und Durchführung des G20-Treffens in Miami mit Interesse entgegen, da dies eine Chance für einen globalen Konsens zur Ukraine-Frage bieten könnte.

Warnung vor Putins Ambitionen

Auf der Berliner Sicherheitskonferenz BSC appellierte Selenskyj an die Europäer, verstärkte gemeinsame Anstrengungen für die eigene Verteidigung zu unternehmen. Er warnte davor, sich Illusionen über die weiteren militärischen Ambitionen von Wladimir Putin zu machen. Selenskyj erklärte, dass Russland bereits entschieden habe, dass ein friedliches und geeintes Europa sein Feind sei. Dies sei kein Zustand, der sich in einem Jahr auflöse.

Der ukrainische Präsident verwies auf die massive militärische Infrastruktur, die Russland in den letzten Jahren aufgebaut hat. Er fragte rhetorisch, ob all dies nur für die Ukraine bestimmt sei, und kam zu dem Schluss, dass es zu viel sei, als dass es nur auf ein einziges Land abzielen würde. Die Aufrüstung diene letztlich dem Ziel, ganz Europa zu bedrohen. Daher sei die Stärkung der kollektiven Sicherheit in Europa dringender denn je.