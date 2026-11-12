Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt systematische Drosselung von Starshield an. Ukraine klärt Ursachen mit Washington ab.

Das ukrainische Militär verzeichnet seit mehreren Tagen erhebliche technische Störungen bei Starshield, der militärischen Variante des Satelliteninternets Starlink von Elon Musk. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte auf der Plattform Telegram, dass die gesamte Frontlinie sowie russisch besetzte Gebiete von diesen Einschränkungen betroffen sind. Der Staatschef betonte dabei, dass es sich bei den Ausfällen nicht um zufällige technische Probleme handelt, sondern um eine gezielte Maßnahme.

Systematische Drosselung beeinträchtigt Abwehrkapazitäten

Wolodymyr Selenskyj geht von einer systematischen Geschwindigkeitsbegrenzung der Datenübertragung bei Starshield auf einen Wert von 161 Kilometern pro Stunde aus. Diese Reduzierung der Übertragungsgeschwindigkeit hat direkte negative Auswirkungen auf die Effektivität der ukrainischen Luftabwehr. Laut Angaben der ukrainischen Regierung können dadurch ukrainische Abwehrraketen nicht mehr die erforderliche Geschwindigkeit erreichen, um ankommende russische Geschosse erfolgreich abzufangen. Als unmittelbare Folge dieser technischen Einschränkung kam es in der Vergangenheit bereits zu mehreren Einschlägen, die aufgrund der verzögerten Datenverarbeitung nicht rechtzeitig erkannt oder abgewehrt werden konnten. Die Ukraine versucht derzeit intensiv, die genauen Ursachen für diese Drosselung gemeinsam mit der US-amerikanischen Seite aufzuklären.

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Vorherige Störungen und Einmischung von Elon Musk

Solche Störungen sind nicht erstmals aufgetreten. Bereits Mitte Oktober hatte Kyjiw über tagelange Unterbrechungen des Systems berichtet. Nach Berichten der Nachrichtenagentur "CBS News" war Elon Musk selbst für die damalige Drosselung des Satelliteninternets verantwortlich. Der Tech-Millionär begründete seine Eingriffe damit, dass das US-Militär zusammen mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump über die Begrenzung des militärischen Ablegers Starshield entscheiden müsse. Es bestand eine klare Trennung zwischen den Nutzungsrechten: Während das kommerzielle System Starlink weiterhin für zivile Zwecke sowie für verteidigungsbezogene Aktivitäten zur Verfügung steht, darf es nicht für militärische Offensivoperationen genutzt werden. Diese strikte Aufgabentrennung soll gewährleisten, dass die Technologie nicht zur Eskalation von Konflikten beiträgt.

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Geopolitische Spannungen und Forderungen Russlands

Hinter den technischen Einschränkungen verbergen sich komplexere geopolitische Interessen. Elon Musk gab an, ein Ende des Krieges in der Ukraine erreichen zu wollen. Dabei spielten die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Russland eine zentrale Rolle. Die Vereinigten Staaten hatten in früheren Gesprächen die russische Forderung unterstrichen, wonach eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa geschaffen werden müsse. Diese Forderung ist mit erheblichen territorialen und sicherheitspolitischen Änderungen verbunden. Älteren Äußerungen des Kreml zufolge beinhaltet dieses Konzept einen signifikanten Rückbau der NATO-Struktur in Osteuropa und eine Neutralisierung der Ostflanke des Bündnisses. Die USA haben diese Annäherungsversuche an Russland durch einen verstärkten verbalen Druck auf die Ukraine begleitet. Dieser Druck zielt darauf ab, Kiew zu Kompromissen zu bewegen, die die langfristigen sicherheitspolitischen Ziele der NATO in der Region berücksichtigen. Die aktuellen Störungen bei Starshield könnten somit als Mittel im größeren diplomatischen Druckspiel gesehen werden, um die Ukraine zu Verhandlungen an den Verhandlungstisch zu zwingen, die die Sicherheitsinteressen Moskaus weitgehend erfüllen.