Ukraine meldet verstärkte russische Angriffe im Osten

Die ukrainische Armee berichtet von deutlich verstärkten Angriffen der russischen Truppen an der Front im Osten. Die Angriffe konzentrieren sich vor allem auf die Industriestadt Pokrowsk in der Region Donezk.

Die ukrainische Armee berichtet von deutlich verstärkten Angriffen der russischen Truppen an der Front im Osten des Landes. Die Angriffe konzentrierten sich vor allem auf die Industriestadt Pokrowsk in der Region Donezk, einen wichtigen Logistik- und Versorgungszentrum. In den letzten 24 Stunden gab es laut der Militärführung in Kiew 261 Gefechte, eine deutliche Steigerung gegenüber den etwas mehr als 100 Gefechten in den Tagen zuvor.

Fast ein Drittel der Kämpfe konzentriert sich auf das Gebiet um Pokrowsk, wo russische Truppen ukrainische Stellungen südlich, westlich und östlich der Stadt angreifen. Das Ziel der russischen Truppen ist es, die ukrainischen Truppen von der Versorgung abzuschneiden.Seit Wochen drängen russische Truppen auf Pokrowsk vor und haben dabei bereits zahlreiche kleine Dörfer und Siedlungen eingenommen. Der Verlust der Stadt, in der vor dem Krieg etwa 60.000 Menschen lebten, wäre für die Ukraine einer der schwersten Rückschläge seit Monaten. Die Einnahme der Stadt würde es den russischen Truppen ermöglichen, die ukrainischen Versorgungslinien erheblich zu stören und ihre Offensive weiter voranzutreiben.Gleichzeitig griff Russland in der Nacht erneut ukrainische Städte aus der Luft an. In der südlichen Stadt Mykolajiw wurde mindestens eine Person verletzt, wie die Behörden mitteilten. Fünf Wohnhäuser sowie mehrere Laden- und Bürogebäude wurden durch herabfallende Trümmer abgeschossener Drohnen beschädigt. Auch in der Region Kiew wurden mehrere Häuser durch Trümmer beschädigt, es gab aber keine Verletzten. Das ukrainische Militär erklärte, Russland habe in der Nacht mit 143 Drohnen angegriffen. 95 Drohnen seien abgeschossen und 46 von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden. Das Schicksal der zwei übrigen Drohnen ist bislang unklar.





