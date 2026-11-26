Die Ukraine meldet erstmals den Abschuss einer russischen Strahldrohne durch einen Laser. Die Technologie könnte den Kriegsverlauf beeinflussen.

Die Unterstützung für die Ukraine spaltet das Land. Genauso wie die Frage, wann und ob der Kanzler mit dem russischen Präsidenten sprechen sollte.ist nach eigenen Angaben ein bedeutender Coup gegen die russische Invasion gelungen: Zum ersten Mal seit Ausbruch des Krieges soll eine strahlgetriebene Drohne mit einem Laser abgeschossen worden sein.

Das gab Serhii „Flash“ Beskrestnov, ein Berater von PräsidentHinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Mit dieser E-Mail-Adresse haben Sie den Newsletter „Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion“ bereits abonniert.

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Eine Übersicht all unserer Newsletter finden Sie Das Laser-Luftverteidigungssystem Blysk holte die russische Strahldrohne vom Typ Geran den Angaben zufolge in der Nähe von kritischer Infrastruktur vom Himmel. Wo genau der Einsatz erfolgte, ist nicht bekannt. Ein von Beskrestnov geteiltes Video soll aber zeigen, wie die Drohne vom Himmel fällt – ohne dass Rauchschwaden oder Feuer zu sehen sind. Blysk wird vom ukrainischen Rüstungstechnologieunternehmen Carmine Sky entwickelt und hergestellt.