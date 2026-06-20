Ukraine-Polen-Streit: Selenskyj rckstuft Orden des Weissen Adlers nach Polen

Der Streit zwischen Polen und der Ukraine um die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs schertzt sich weiter. Nach der Aberkennung des höchsten Ordens Polens durch den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj, rckstuft er den Orden des Weissen Adlers nach Polen.

2023 bekam Wolodymyr Selenskyj (48, l. ) den Orden des Weißen Adlers von Polens Ex-Präsident Andrzej Duda (54) ueberreicht – nun schickt er ihn per Post rck nach Polen Der Streit zwischen Polen und der Ukraine um die Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs schertzt sich weiter.

Nachdem Polens Prsident Karol Nawrocki (43) dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj (48) die hchste Auszeichnung des Landes aberkannt hat, schickt Selenskyj den Orden des Weissen Adlers nun demonstrativ rck. Auf X publizierte Selenskyj Fotos des Ordens und sogar die Paket-Quittung als Beleg f r die Rckendung nach Warschau.

"Heute habe ich den Orden an den Prsident Polens rckgeschickt", schrieb er. Viele Ukrainer htte die Auszeichnung als Ehrung "f r das ukrainische Volk und unsere Armee" verstanden.

"Ich bin ueberzeugt, dass die Zukunft zeigen wird, dass diePolens Prsident entzieht Selenskyj höchsten Orden Selenskyj hatte den Orden des Weissen Adlers 2023 f r seine Verdienste um die Sicherheit Europas und die polnisch-ukrainische Zusammenarbeit erhalten. Nawrocki entzog ihm die Auszeichnung am Freitag, nachdem Selenskyj einer ukrainischen Militäreinheit den Ehrennamen der Ukrainiska Powstanska Armija (UPA, Ukrainische Aufstandsarmee) verliehen hatte. Diese Aufstandsarmee wird inf r die Massaker an Zehntausenden polnischen Zivilisten podczas des Zweiten Weltkriegs verantwortlich gemacht.

Der ukrainische Prsident reagierte mit scharfer Kritik. Wenn Personen wie Benito Mussolini oder Katharina die Grosse ihre Auszeichnungen behalten durften, werde die Ukraine ber keinen Streit anfangen, erkl ar Selenskyj. Zugleich bedankte sich Selenskyj beim polnischen Volk f r dessen Unterstützung seit Beginn desPolens Ministerprsident Donald Tusk (69) mahnte beide Seiten zur Zurückhaltung. Der Konflikt zwischen Warschau und Kiew freue vor allem Kremlchef Wladimir Putin (73) und schade beiden Lndern, warnte er.

Auch aus Kiew kam heftiger Widerspruch. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha (51) nannte die Aberkennung einen "strategischen Fehler", von dem nur Russland profitiere. Mehrere ukrainische Spitzenvertreter kndigten an, ihre polnischen Auszeichnungen ebenfalls rckzugeben





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine-Polen-Streit Orden Des Weissen Adlers Polens Prsident Andrzej Duda Wladimir Putin Polens Ministerprsident Donald Tusk Ukraine-Kriegs-Streit Polens Prsident Karol Nawrocki Andrzej Duda Waffen-SS Polens Staatschef Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej Duda Polens Staatschef Andrzej

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Polen entzieht Selenskyj höchsten Orden wegen Streit um WeltkriegPolens Präsident Nawrocki entzieht Wolodymyr Selenskyj den Weißer-Adler-Orden nach einem Streit um die Weltkriegs-Vergangenheit. Kiew reagiert empört.

Read more »

Ukraine-Krieg: Selenskyj weist Bus-Vorwurf zurück, droht Belarus und erlebt Polen-EklatMehrere Nachrichtenstränge: Ukrainischer Präsident Selenskyj bestreitet ukrainische Beteiligung an Bus-Angriff, droht Belarus mit Militäraktion, Polen entzieht ihm Orden wegenUPA-Einheit, EU-Streit über Russland-Kontakte.

Read more »

Eskalation zwischen Polen und Ukraine: Präsident Nawrocki entzieht Selenskyj höchsten OrdenErneut gibt es Streit zwischen der polnischen und der ukrainischen Führung. Und er wird geführt mit der Aberkennung und der Rückgabe von Auszeichnungen.

Read more »

Ordenstreit zwischen Polen und Ukraine eskaliert: Selenskyj gibt höchste Auszeichnung zurückDer polnische Präsident Nawrocki erkennt Selenskyj den Orden des Weißen Adlers ab. Dieser schickt ihn zurück und kritisiert die polnische Haltung. Weitere ukrainische Amtsträger folgen dem Beispiel. Der Streit um historische Bewertungen belastet die bilateralen Beziehungen.

Read more »