Ukraine: Präsident Selenskyj erwartet Vergeltungsschlag Moskaus nach russischen Angriffen auf Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus. Demnach gab es im Angriff auf die ukrainische Hauptstadt mindestens drei Verletzte und mehrere beschädigt Neubauten. Ein russisches Russisch werden eine Warnung der Luftwaffe vor dem möglichen Einsatz der russischen Superschallrakete Oreschnik vorgestellt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj: Er erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus . Bei einem massiven Angriff mit Raketen und Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew werden mindestens drei Menschen verletzt.

Mehrere Wohngebäude seien beschädigt worden, teilt Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Der Angriff ging eine Warnung der Luftwaffe vor dem möglichen Einsatz der russischen Hyperschallrakete Oreschnik voraus. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Presidentschaft Wolodymyr Selenskyj Vergeltungsschlag Moskaus Russischen Angriffe Auf Kiew Hyperschallrakete Oreschnik Russische Superschallrakete Oreschnik Russischer Angriffskrieg Gegen Die Ukraine Großstadt Dnipro Westukraine Europaische Union Hyphen EU Bundeskanzler Friedrich Merz Ukraine Hyphen EU Bundesrepublik Deutschland Hyphen BRD Europäische Union Hyphen EU Ukraine Hyphen EU Hyphen EU-Beitritt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraine-Rolle für Europäer? - Selenskyj berät mit PartnernKiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will heute mit den Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien über

Read more »

Ukraine-Rolle für Europäer? - Selenskyj berät mit PartnernWeil der Friedensprozess für die Ukraine stockt, spricht Selenskyj mit seinen europäischen Verbündeten. Diese müssen erst einmal erreichen...

Read more »

Selenskyj kündigt Beratung mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien anSeit Jahren führt Russland einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Alle Entwicklungen zu Kämpfen und Verhandlungen gibt es im Newsblog.

Read more »

Selenskyj warnt vor Schlag mit russischer Oreschnik-RaketeKIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet nach den jüngsten Angriffen Kiews auf russische Ziele einen Vergeltungsschlag Moskaus mit der besonders gefürchteten neuen Oreschnik-Mittelstreckenrakete.

Read more »