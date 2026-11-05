Ukraine-Präsident Selenskyj hofft auf US-Unterstützung nach Kongresswahlen

Wolodymyr Selenskyj sieht nach demokratischer Mehrheit im US-Kongress neue Chancen für Waffenlieferungen. Der Präsident warnt gleichzeitig vor der Haltung von Elon Musk und Donald Trump.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen neue Hoffnungen auf eine Stärkung der bilateralen Beziehungen geäußert. In einem am Mittwoch im Rahmen der Sendung "ZDF Magazin Royale" des Satirikers Jan Böhmermann veröffentlichten Interview zeigte sich der Staatschef optimistisch bezüglich der politischen Ausrichtung Washingtons. Er betonte, dass die Demokraten deutlich von der Erneuerung der strategischen Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Europa sprächen, was als positives Signal für Kiew gewertet werden kann.

Politische Wende im Kongress und europäische Reaktionen

Bei den am Dienstag stattgefundenen Kongresswahlen in den USA hatten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat von den Republikanern zurückerobert. Diese Machtverschiebung wird allgemein als innenpolitischer Schwächungsakt für US-Präsident Donald Trump angesehen, während die Auswirkungen auf die Außenpolitik noch unsicher sind. In Europa besteht jedoch die berechtigte Sorge, dass der US-Präsident auf der internationalen Bühne möglicherweise noch aggressiver auftreten könnte, um gegen die neue parlamentarische Lage anzukämpfen. Kritiker werfen Trump vor, dass er im Ukraine-Krieg seit langem einen Kurs verfolgt, der als russlandfreundlich interpretiert wird, was die diplomatischen Spannungen verschärft.

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Kritik an Elon Musk und SpaceX-Abhängigkeit

Neben den geopolitischen Spannungen thematisierte Selenskyj auch die kontroverse Rolle von Elon Musk. Der ukrainische Präsident erklärte, dass man SpaceX zwar für die Bereitstellung der Satellitenverbindung dankbar sei, die zu Beginn des Krieges äußerst hilfreich gewesen sei. Gleichzeitig sei man jedoch absolut klar darin, dass die Haltung von Musk zum laufenden Krieg nicht akzeptabel sei. Diese Aussage steht im direkten Widerspruch zu den öffentlichen Äußerungen des Tech-Milliardärs, der den Krieg als unnötiges "Schlachten" in einem Patt beschreibt und einen sofortigen Frieden forderte.

Historischer Kontext und Sanktionen gegen Russland

Die aktuelle diplomatische Lage ist zudem durch frühere Entscheidungen Trumps belastet. Im Oktober legte der US-Präsident die vom Kongress beschlossenen Sanktionen gegen Russland per Dekret vorübergehend auf Eis. Diese Maßnahme stieß nicht nur bei den Demokraten, sondern auch aus Reihen der eigenen Republikaner auf heftige Kritik. Selenskyj verwies in seinem Interview darauf, dass nun, da der US-Kongress von einer starken finanziellen Unterstützung oder Waffenlieferungen spreche, Europa das Beispiel voran gehe, wie man solche Unterstützung aktiv zeigt und organisiert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer kohärenten westlichen Strategie.

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Auswirkungen auf den weiteren Kriegsverlauf

Die politischen Entwicklungen in Washington haben direkte Konsequenzen für den Verlauf des Ukraine-Krieges. Während die demokratische Mehrheit im Kongress traditionell eine stärkere Unterstützung Kiews befürwortet, bleibt die Haltung Trumps und seiner Verbündeten wie Musk unvorhersehbar. Musk hatte bereits im Jahr 2025 geschrieben, dass die Ukraine am Ende ohnehin verlieren werde und Selenskyj abtreten solle. Diese extremen Positionen kontrastieren stark mit der aktuellen Hoffnung auf institutionelle Unterstützung durch den neu zusammengesetzten Kongress.

Weiterer Dialog und diplomatische Schritte

Das Interview mit Jan Böhmermann bietet Selenskyj eine Plattform, um diese komplexe Lage der US-Öffentlichkeit und Politik näher zu bringen. Indem er die Dankbarkeit für technische Hilfsmittel wie SpaceX von der politischen Kritik an deren Besitzer trennt, versucht der ukrainische Präsident, eine nüchterne Bewertung der geopolitischen Kräfteverhältnisse zu erreichen. Die weitere Entwicklung wird davon abhängen, wie der US-Kongress unter demokratischer Führung die Waffenlieferungen konkret ausgestaltet und wie Trump auf die Machteinbußen reagieren wird. Bislang deuten die Äußerungen Selenskyjs darauf hin, dass Kiew die Hoffnung auf eine positive Wendung nicht aufgegeben hat.