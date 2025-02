Ukraine Recruits Young Men as Volunteers Amid Soldier Shortage

Ukraine faces a critical shortage of soldiers in its war against Russia. To address this, they are now recruiting young men aged 18-24 as volunteers, offering significant financial incentives.

Ukraine , as the ongoing war against Russia intensifies and soldier shortages become increasingly critical, has announced plans to recruit young men aged 18 to 24 as volunteers. In an effort to bolster its defense forces, the Ukrainian government is offering substantial financial incentives.

Those who enlist in a one-year contract with the Ukrainian Armed Forces will receive a signing bonus of one million Hryvnia (approximately 23,200 euros) and a monthly salary of 120,000 Hryvnia (around 2,900 euros), according to the Ministry of Defense. Since the beginning of the war, Kyiv had implemented a mobilization law requiring men between 25 and 60 years old to serve. President Volodymyr Zelenskyy had previously resisted lowering the conscription age to 18, acknowledging that this younger generation is considered demographically vulnerable. He had expressed concerns that their deployment to the front lines would have significant repercussions for the country's future. However, the Ukrainian military has been grappling with a chronic deficiency of soldiers at the front.Under mounting pressure, reportedly spearheaded by the United States, Kyiv appears to have softened its stance on the conscription age, allowing for the recruitment of volunteers from the 18 to 24 age group. The one million Hryvnia signing bonus will be paid in installments: 20% upon signing the commitment, 300,000 after completing basic training, and another 500,000 upon discharge. Notably, Russia also offers substantial bonuses to incentivize enlistment for its ongoing invasion. These vary geographically, with Moscow reportedly promising over 50,000 euros in annual salary to volunteers joining the war effort





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine Russia War Military Recruitment Volunteer Incentives

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 04:55 Ukraine will 150 Feuerwehrleute nach Los Angeles schicken +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 14:16 Ukraine erhält Großbatterie-Speicher +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Live-Ticker zur Ukraine: Unionspolitiker Frei: Fraktion würde Ukraine-Milliarden zustimmenBeim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist kein Ende in Sicht. Alle aktuellen Nachrichten zur Lage in Osteuropa lesen Sie hier im Live-Ticker.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:14 Ukraine steigert gesamte Rüstungsproduktion auf 600 Prozent +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 06:42 'Absurdes Phänomen' - Ukraine füllt Verluste an der Front mit Spezialkräften auf +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 07:38 Neue Finanzspritze aus den Niederlanden für Ukraine +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Weiterlesen »