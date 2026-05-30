Ukraine: Russische Version der Ereignisse in AKW Saporischschja nicht überprüfenbar, internationale Atomenergiebehörde fordert Zugang zur Halle

Die ukrainische Regierung hat die russische Version der Ereignisse in der Turbinenhalle des Atomkraftwerks Saporischschja zurückgewiesen und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, Zugang zur Halle zu erhalten. Russland hat die Behauptung einer ukrainischen Drohneangriff auf die Halle negiert und die Explosion als einen Lochangriff in der Wand der Halle bezeichnet. Russland bereitet einen neuen Großangriff auf die Ukraine vor und hat Ausländer und Diplomaten aufgerufen, die ukrainische Hauptstadt zu verlassen.

Die von Moskau verbreitete Version hält keiner Überprüfung der Fakten, erklärt das ukrainische Militär. Die Internationale Atomenergiebehörde fordert Zugang zu der angeblich getroffenen Turbinenhalle im AKW.

Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen stammen von ukrainischen oder russischen Behörden und lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Das ukrainische Militär hat russische Behauptungen zurückgewiesen, eine ukrainische Drohne habe die Turbinenhalle von Block 6 im Atomkraftwerk Saporischschja angegriffen.

Russland nutzt das AKW Saporischschja weiterhin als Instrument für nukleare Erpressung und Informationsprovokationen, hieß es in einer Stellungnahme der südlichen Verteidigungskräfte der Ukraine. Die von den Besatzungsbehörden verbreiteten Meldungen über einen angeblichen Angriff der ukrainischen Streitkräfte auf Anlagen des AKWs seien ein weiterer Versuch, die Ukraine zu diskreditieren und die eigenen kriminellen Handlungen zu verschleieren. Der russische staatliche Atomkonzern Rosatom hatte behauptet, eine ukrainische Kampfdrohne sei in dem von Russland kontrollierten AKW Saporischschja eingeschlagen.

Wichtige Anlagen seien bei der Explosion nicht beschädigt worden, es sei jedoch ein Loch in die Wand einer Turbinenhalle gerissen worden, erklärte Rosatom-Chef Alexej Lichatschow. Foto- oder Videobeweise für diese Behauptungen legte Russland nach Angaben des ukrainischen Militärs nicht vor. Die von Russland verbreitete Version hält keiner Überprüfung der Fakten stand, hieß es aus der Ukraine. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) forderte am Abend Zugang zu der angeblich getroffenen Turbinenhalle.

Die Behörde sei über einen Angriff informiert worden, bei dem ein Loch in die Wand der Halle gerissen worden sei, teilte die IAEA auf der Plattform X mit und ergänzte, dass es der erste Drohnenangriff innerhalb des Kraftwerksgeländes seit April 2024 wäre. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi zeigte sich ernsthaft besorgt über den Vorfall. Angriffe auf Atomanlagen seien wie ein Spiel mit dem Feuer, erklärte er. Russische Behörden haben nach ukrainischen Drohnenangriffen Tote und Schäden gemeldet.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass in der Nacht 127 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet und der annektierten Halbinsel Krim abgeschossen worden seien. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar. In der Grenzregion Belgorod kamen nach Angaben des regionalen Krisenstabs drei Männer ums Leben. Sie wurden demnach in der Ortschaft Oktjabrski nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt bei zwei Angriffen getötet.

In Armawir im südrussischen Gebiet Krasnodar brach laut Behörden ein Feuer auf dem Gelände eines Öllagers aus. Verletzte gebe es nicht. Das Öllager war schon in der Vergangenheit Ziel ukrainischer Drohnenangriffe. Auf dem Gelände des Hafens von Taganrog in der ebenfalls im Süden Russlands gelegenen Region Rostow brannten laut Gouverneur Juri Sljussar ein Tanker, ein Treibstofftank und ein Verwaltungsgebäude.

Zwei Menschen seien verletzt worden. Die ukrainischen Luftstreitkräfte wiederum teilten mit, dass Russland in der Nacht mit einer Rakete, sechs Marschflugkörpern und 290 Drohnen angegriffen habe. Davon seien 284 Flugkörper abgewehrt worden. Es habe neun Einschläge an sieben Orten gegeben.

An zehn Orten seien Trümmer abgestürzt. In Saporischschja wurde Gebietsgouverneur Iwan Fedorow zufolge ein Mensch durch einen russischen Drohnenangriff getötet. Zwei weitere seien verletzt worden. Behörden meldeten außerdem drei Verletzte nach einem russischen Angriff in Cherson.

Russland bereitet nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij einen neuen Großangriff auf die Ukraine vor. Selenskij berief sich am Freitag in einem Beitrag auf Telegram auf Geheimdienst-Erkenntnisse. Er forderte zudem weitere Sanktionen gegen Russland. Die Umsetzung von Vereinbarungen mit Partnern über die Lieferung von Luftabwehrsystemen dürfe nicht verzögert werden.

Kiew zählte darauf, dass die neuen Sanktionen der EU gegen Russland streng sein würden und Moskau spüren lassen würden, dass seine Angriffe erhebliche Verluste für Russland selbst bedeuteten





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