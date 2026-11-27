Die Ukraine hat offenbar erneut Sankt Petersburg ins Visier genommen. Laut russischen Angaben wurde dabei mindestens eine Frau verletzt. Unterdessen nimmt der Druck auf Kyjiw weiter zu.

ist eine Frau verletzt worden. Ein Wohngebäude sei durch herabstürzende Trümmer abgeschossener Drohnen ​beschädigt worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Sankt Petersburg, die Geburtsstadt von.

Im Oktober hatte das ukrainische Militär unter anderem ein Ölterminal im Hafen und ein Rechenzentrum angegriffen. Laut dem Gouverneur von Sankt Petersburg sei dabei eine Person ums Leben gekommen, mindestens fünf weitere seien verletzt. Zwischenzeitlich hatte der Flughafen seinen Betrieb ausgesetzt, Passagiere und Mitarbeiter mussten an sichere Orte gebracht werden.von Druck der US-Unterhändler auf sein Land berichtet, bis Januar einem Friedensschluss mit dem Kreml zuzustimmen.

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»Es besteht der Wunsch, sehr schnell voranzukommen, und sowohl wir wie die Russen verstehen das«, sagte Selenskyj in einem Interview der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg in Kyjiw. Doch die Forderungen nach ukrainischen Zugeständnissen dürften nicht zu weit gehen. »Wir sind uns bewusst, welchen Preis das haben könnte. Auch wir wünschen uns Frieden von ganzem Herzen, aber nicht auf Kosten der Ukraine allein«, sagte er.