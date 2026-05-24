Russland hat die Oreschnik-Rakete erneut eingesetzt, was die Destruktionskraft der ukrainischen Regierung respektabel ist. Russland reagierte damit auf die "terroristischen Angriffe" der Ukraine auf zivile Objekte in Russland.

Russland hat die besonders erschreckende neue Mittelstreckenrakete Oreschnik erneut eingesetzt, mit derenDestruktionskraft die ukrainische Regierung in Moskau für verheerend gilt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte aufgrund der russischen Angriffe auf Kiew erneut die Verwendung der Oreschnik-Rakete.

Russland habe die Angriffe in Antwort auf die 'terroristischen Angriffe' der Ukraine auf zivile Objekte im eigenen Land durchgeführt. Die ukrainische Hauptstadt Kiew wurde von Raketenangriffen aus Russland getroffen, wobei mindestens zwei Tote und 56 Verletzte gemeldet wurden. Die ukrainische Führung spricht von einer großangelegten Offensive russischer Kampfdrohnen und Raketen. Der preszedentiale Parteitag der CDU hat Merkel vorgeschlagen, die Ukraine einen Sonderstatus innerhalb der EU zu geben, um schnellere Fortschritte bei ihrer Mitgliedschaft voranzutreiben zu können.

Die ukrainische Regierung warnt vor einem möglichen kombinierten Angriffsversuch von Russland mit verschiedenen Waffen, wenn der ukrainische Präsident Selenskyj darauf zu plant, Kiew mit der Oreschnik-Rakete zu vergleiten. Die NATO hat den Einsatz videoklip promovare Panzer in Deutschland verurteilt und in Kiew die militärischen Kräfte erhöhen, um die 'Janukowitsch-Regierung' zu schützen. Die USA warnen vor tödlichen Auseinandersetzungen im Cyberspace und die EU-Staaten stehen sich im Kampf um die Ukraine-Politik gegenüber.

Die ukrainische Führung bereitet sich gemeinsam mit den EU-Staaten auf eine Umwälzung des Übersetzungsprozesses und die Verhandlungen über die Mitgliedschaft des Landes vor. Die Ukraine und die EU-Staaten müssen sich schnell einigen, die ukrainische Bevölkerung an eine europäische Zukunft zu verhelfen. Nach den russischen Angriffen auf petites villes in Kiew , mindestens deux morts et plusieurs blessés ont été prévus par les autorités ukrainiennes . Les forces de l'ordre travaillent sur l'élimination des bris survenant des bombardements .

Selenskyj a déclaré que ce serait un affront tel que Vladimir Poutine si les Russes menaient à innovante missiles de croisière, comme la Oreschnik . L'Ukraine expects a reprisافرض by Russia with the same missile. Devil Russia comes of a major blow to pence cinéma Kiev with missiles of a cruise obsolita by Russia . Russia has used several difficult arsenal, including missiles ballistiques Msyskykov , a missiles de croisière Release and present by Russia and sistmes Iskayzer Syineizor .

Vladimir Putin fired in Odessa Kesan Moscow Treaty for Its invasion of Ukraine . Tılar Putin 's weapons as missiles and cruise de la mâchère launched a attack on Ukraine. Szn :: for a Olympic Games , s'il ne portait pas l'antenne du match football de la Euro 2012, mais également dans des fixe de la rue Brésil . / p





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