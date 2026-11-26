Laser statt einer Rakete: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben erstmals eine russische, düsengetriebene Geran-Angriffsdrohne mit einer Laserwaffe abgeschossen.

Das Video dazu veröffentlichte Serhii Beskrestnov am vergangenen Mittwoch auf Telegram und Facebook. Er ist Berater für Verteidigungstechnologien für den ukrainischen Präsidenten. Spätere Medienberichte und Weiterverbreitungen beziehen sich auf seinen Originalpost.

Ob die Aufnahme einen echten Vorfall zeigt, lässt sich nicht abschließend prüfen. In dem Video ist die Bedienoberfläche des Systems „Blysk“ zu sehen – mit Fadenkreuz, Entfernungs- und Höhenangaben sowie Kompass.

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„Blysk“ stammt von der Firma Carmine Sky und wird als privates Luftverteidigungssystem zum Schutz kritischer Infrastruktur eingesetzt. Bereits am 19. November hatte Carmine Sky mitgeteilt, dass ein ukrainischer Luftabwehrlaserim Einsatz sei. Laser könnten eine günstigere Abwehr ermöglichen, weil sie Strom statt teurer Abfangdrohnen oder Raketen benötigen.