Ukraine: Selenskyj bereit für Friedensspräche mit Putin

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich bereit für Verhandlungen mit Russland, fordert aber klare Bedingungen und die Einbindung der Ukraine in alle Entscheidungen.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich für ein Ende des Krieges gegen Russland ausgesprochen, hat allerdings klare Bedingungen für mögliche Verhandlungen gesetzt. In München sagte er am Freitag bei der Sicherheitskonferenz, er sei bereit für Gespräche, wenn es einen konkreten Plan zur Beendigung des Konflikts gibt. Selenskyj stellte klar, dass er sich nur mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wolle, um den Krieg zu beenden.

Selenskyj forderte zudem, dass die Ukraine bei jeder Entscheidung über sein Land einbezogen werde und appellierte an die USA, die Ukraine auf diesem Weg zu begleiten. Er äußerte sich zu einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump, der sich nach seinem Gespräch mit Putin für einen „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Ukraine ausgesprochen hatte. Selenskyj betonte, dass er von Trump die Telefonnummer erhalten habe und jederzeit anrufen könne. Die US-Regierung hatte später klargestellt, dass die Ukraine bei möglichen Verhandlungen einbezogen werden solle. Vize-Präsident J. D. Vance betonte bei der Sicherheitskonferenz in München, dass auch Europa bei den Verhandlungen beteiligt sein müsse. Selenskyj berichtete von einem Telefonat mit dem britischen Premierminister Boris Johnson, in dem Johnson das Bekenntnis Großbritanniens zum Beitritt der Ukraine zum Militärbündnis bekräftigte. Selenskyj betonte, dass die Ukraine auf einem „unumkehrbaren Weg“ zum NATO-Beitritt sei.





