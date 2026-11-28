Präsident Selenskyj untersagt ukrainischen Medien detaillierte Berichte über Schäden an kritischer Infrastruktur. Die Maßnahme zielt auf Geheimnisschutz ab, trifft aber auf technische Hürden bei der Durchsetzung in anonymen Kanälen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainische Medienlandschaft durch ein neues Dekret grundlegend verändert. Die Regierung ordnet an, dass Medienberichterstattung über die genauen Folgen russischer Angriffe auf kritische Infrastruktureinrichtungen künftig verboten ist. Dieser Schritt soll verhindern, dass feindliche Streitkräfte detaillierte Informationen über Zerstörungen und Wiederherstellungspläne nutzen.

Militärischer Schutz gegen Informationslecks

Das Dekret von Staatschef Selenskyj legt fest, dass die Regierung dringend Maßnahmen ergreifen muss, um Journalisten die Veröffentlichung von Informationen über die Folgen der Zerstörung sowie den Zeitplan für die Wiederherstellung von Einrichtungen zu untersagen. Auch Berichte über Schutzinfrastruktur an wichtigen strategischen Orten sind nun von der neuen Restriktion betroffen. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 haben beide Seiten Dekrete zur militärischen Zensur erlassen. In der Ukraine wird insbesondere die genaue Angabe von Schäden oder spezifischen Orten russischer Angriffe vermieden, um der russischen Armee die Planung zukünftiger Operationen zu erschweren.

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Vergleichbare Zensur in der russischen Föderation

Russland hat unterdessen ähnliche und teils noch weiter verschärfte Beschränkungen verhängt. Die Regierung von Kreml-Chef Wladimir Putin stellt weite Teile der Berichterstattung und öffentlicher Kommentare über den Krieg unter Strafe. Es ist in Russland beispielsweise strikt untersagt, die Offensive im Nachbarland als Invasion zu bezeichnen. Vergangene Woche brachten russische Parlamentarier mehrere Gesetze ein, die für eine noch stärkere Zensur sorgen sollen. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) wird damit unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen jede unabhängige und nicht autorisierte Berichterstattung über die Folgen ukrainischer Angriffe unterbunden.

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Herausforderungen bei der Durchsetzung der Regeln

Die von Selenskyj angeordneten Maßnahmen wurden im vergangenen Monat auf einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine vorgeschlagen. Wie die Durchsetzung der neuen Zensurvorgaben konkret erfolgen soll, bleibt im Dekret jedoch unklar. Dmytro Lytwyn, ein enger Berater des Präsidenten, räumte öffentlich ein, dass die Umsetzung der Zensurbestimmungen komplex sei. Dies liege daran, dass ein erheblicher Teil der beanstandeten Informationen bereits in anonymen Telegram-Kanälen veröffentlicht wird, die schwer zu kontrollieren sind.

Strategische Auswirkungen auf die öffentliche Kommunikation

Diese neuen Richtlinien zielen darauf ab, die strategische Transparenz in Zeiten des Krieges drastisch zu reduzieren. Während Russland den öffentlichen Diskurs durch harte Gesetze und Strafen einschränkt, versucht die ukrainische Führung, durch Verwaltungsdekrete den Fluss sensibler militärischer und infrastruktureller Daten zu kanalisieren. Die Unterscheidung zwischen zulässiger Kriegsberichterstattung und verbotenen Informationen über Infrastrukturstandorte wird dadurch für Journalisten schwieriger. Die Ankündigung verdeutlicht die eskalierende Informationsschlacht, in der beide Konfliktparteien versuchen, die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten zu monopolieren, um operative Vorteile im Feld zu erlangen.