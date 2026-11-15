Ukraine-Unterstützung und Sanktionen: Selenskyj kündigt historisches Berlin-Treffen an

Präsident Selenskyj plant ein strategisches Treffen in Berlin mit Kanzler Merz. Parallel dazu verhandelt die EU neue Sanktionen gegen Russland und koordiniert die Ramstein-Gruppe die Flugabwehr.

Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt die Hoffnung auf das Ergebnis des Ramstein-Treffens am Dienstag. Er betont in seiner abendlichen Videoansprache, dass diese Versammlung zwingend zu greifbaren Ergebnissen führen müsse. Im Zentrum der Beratungen der über 50 Staaten umfassenden Koalition stehen dringend benötigte Flugabwehrsysteme. Konkret nennt der ukrainische Staatschef die Systeme Patriots und Nasams, um die Lücken in der Abwehr zu schließen.

Sanktionen und diplomatische Konfrontation

Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag über neue Russland-Sanktionen entscheiden. Geplant ist der Ausschluss von etwas mehr als 100 Akteuren, die den Krieg unterstützen. Dazu kommen rund 30 Personen wegen Sabotage und Desinformationskampagnen. Deutschland schlug nach Angaben von EU-Diplomaten eine zweistellige Zahl an Akteuren vor.

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Diese Maßnahmen gelten auch als Reaktion auf den mutmaßlichen Anschlagsversuch mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle. Die Sanktionen beinhalten das Einfrieren von Vermögenswerten und Einreiseverbote. Moskau reagiert ablehnend auf die Ankündigung Estlands, ab Dezember die Grenzübergänge nach Russland zu schließen. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa warnt vor Russophobie.

Koalition der Willigen in Berlin

Ein weiteres wichtiges Ereignis ist das geplante Treffen in der Koalition der Willigen am Donnerstag in Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt zahlreiche Regierungsvertreter. Selenskyj bezeichnet dieses Treffen als potenziell historischen Moment für die europäische Strategie. Ziel ist die Festlegung einer gemeinsamen Position für künftige Verhandlungen mit Russland.

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Europäische Vertreter wollen bei US-vermittelten Gesprächen mit am Tisch sitzen. Fünf Länder - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Italien - sowie EU-Institutionen sollen vertreten werden. Diese Struktur soll die Stärke der europäischen Position für den Sieg definieren und die diplomatische Handlungsfähigkeit sichern.

Militärische Lage und internationale Präsenz

Das russische Militär konzentriert seine Angriffe auf einzelne Regionen über mehrere Tage. Besonders betroffen ist die Region Dnipropetrowsk mit 131 Treffern seit Anfang September. Auch Kiew mit 125 Treffern sowie Schytomyr und Sumy mit jeweils mehr als 100 Treffern leiden unter der Gewalt. Die russischen Truppen zielen dabei auf kritische Infrastruktur wie Netze und Umspannwerke.

Gleichzeitig zeigt sich das britische Engagement durch einen Besuch von Prinz Harry in Lwiw. Der Prinz traf verwundete Kriegsveteranen und besuchte ein Rollstuhl-Rugby-Spiel zur Auswahl für die Invictus Games. Sein vierter Besuch unterstreicht die anhaltende internationale Solidarität. Ein ukrainischer Drohnenangriff auf den russischen Hafen Ust-Luga verursachte zudem schwere Schäden an Öltanks.