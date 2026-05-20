Ukraine: Verteidigungsminister berichtet über drohnenvorherbeschützte Versorgungsrouten

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow berichtet in seinem Telegram-Kanal, dass über 1170 Kilometer der Versorgungsrouten hinter der Front mit Netzen für Drohnen geschützt wurden.}/li

Der ukrainische Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow berichtet im Telegram-Kanal, dass über 1170 Kilometer der Versorgungsrouten hinter der Front mit Netzen für Drohnen geschützt wurden. Jeden Tag würden weitere acht Kilometer der Netzkonstruktion hochgezogen, wie Fedorow berichtet, doppelt so viel wie noch letztes Jahr.

Lettland wirft Russland massive Desinformation vor, die Drohnenvorfälle in den baltischen Staaten betrifft. Moskau behauptet, Estland, Lettland und Litauen lassen ihrem Territorium ukrainische Angriffe gegen Russland genutzt werden. Diese Behauptung wird entschieden zurückgewiesen. Das lettische Staatsministerium hat einen Vertreter der russischen Botschaft bestellt und eine Protestnote übergeben





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Ukraine Verpflichtung Drohnen Verbrauch Verteidung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: DFB-Legenden kritisieren Julian NagelsmannDer Zeitpunkt der Kader-Bekanntgabe stört die Ex-Kapitäne der Nationalmannschaft.

Read more »

Bundeswehr-Ärger wegen Beförderungsstopp für UnteroffiziereDer geplante Stopp von Beförderungen für Unteroffiziere bei der Bundeswehr sorgt in der Truppe für Verärgerung.

Read more »

(3⁺) Was der Fall der Software-Aktien mit der 'Token-Explosion' zu tun hatDie 'Token-Explosion' wird unterschätzt. Während der Markt noch in linearen Wachstumsmodellen für Künstliche Intelligenz denkt, steigen die Anforderungen an Rechenleistung exponentiell. Gleichzeitig bröckelt das Fundament traditioneller Software-Geschäftsmodelle.

Read more »

Klimapolitik in der Chemieindustrie: Der Gewerkschafter, der gegen die CO2-Bepreisung kämpftMichael Vassiliadis, Chef der Chemiegewerkschaft, ist vom fossilen Schlag. Neuerdings wettert er gegen die CO2-Bepreisung. Er hat gute Gründe dafür.

Read more »