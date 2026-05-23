Ukraine Warns of Russian Retaliation with Oreschnik Missiles, as Cities in Russia Ring with Alarm Bells

The Ukrainian President, Volodymyr Selenskyj, has warned of Russia's potential retaliation with the Oreschnik missiles, which are stationed in Belarus and have a range of 4000 kilometers. The US Embassy in Kiev has also issued a warning of a possible attack within the next 24 hours. The conflict has led to alarm bells ringing in cities like Moscow, with people fleeing to shelters and casualties reported.

Mit gezielter Angriffsart hat die Ukraine den Krieg endgültig auch nach Russland gebracht. Waffenfabriken und Infrastrukturanlagen gehören zu den Zielen von Drohnen und Rakete n. Auch in Städten wie Moskau schrillen die Alarmsirenen, Menschen flüchten in Schutzräume, es gibt Tote und Verletzte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) warnt vor Russlands Vergeltung.einen Schlag mit der Oreschnik-Rakete vorbereitet", teilte Selenskyj in den sozialen Netzwerken mit. Die Hauptstadt sei demnach auch in Gefahr. Die US-Botschaft in Kiew erklärte, ihr vorliegenden Informationen zufolge könne "jederzeit innerhalb der kommenden 24 Stunden" ein "möglicherweise bedeutsamer Luftangriff erfolgen".

Erstmals hatte Putin die Oreschnik-Rakete im November 2024 auf die Großstadt Dnipro (1 Million Einwohner) abgefeuert, ein zweites Mal im vergangenen Januar auf Ziele in der Westukraine.und mahnte eindringlich, die Luftalarme in der Nacht ernst zu nehmen.

"Der russische Wahnsinn kennt wirklich keine Grenzen, schützen Sie daher Ihr Leben – nutzen Sie Schutzbunker", appellierte er an seine Landsleute. "Es ist wichtig, ab heute Abend verantwortungsvoll auf Luftalarme zu reagieren. ". Die Ukraine werde ihre Luftabwehr so weit wie möglich vorbereiten.

Selenskyj richtete sich auch an die Weltgemeinschaft.

"Druck muss auf Moskau ausgeübt werden, damit es den Krieg nicht ausweitet", sagte er. "Dieser Krieg muss beendet werden – wir brauchen Frieden, keine Raketen, die die kranken Ambitionen eines Einzelnen befriedigen.





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