Der ukrainische OSZE-Vertreter kritisiert russische Propaganda, während US-Präsident Trump, Xi Jinping und Putin zu einem Treffen in China zusammentreten. Parallel dazu verschärfen russische Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur die Winterlage.

Die aktuelle geopolitische Lage wird durch mehrere parallele Entwicklungen geprägt, die sowohl militärische als auch diplomatische Dimensionen aufweisen. Jurij Witrenko, der Ständige Vertreter der Ukraine bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, hat auf einer Sitzung in Wien scharfe Kritik an der russischen Führungsstruktur geübt.

Er behauptet, dass Moskau in einer Art Parallelwelt lebe und an eigene Propagandanarrative glaube, obwohl die Realität am Kriegsschauplatz eine völlig andere sei. Die ukrainischen Streitkräfte hätten die Lage nicht nur stabilisiert, sondern auch erfolgreiche Gegenoffensiven durchgeführt. Gleichzeitig würden ukrainische Raketen und Drohnen regelmäßig militärische Ziele tief im russischen Territorium angreifen, was die russische Wirtschaft und ihre menschlichen Ressourcen weiterhin stark belastet.

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Witrenko betonte, dass der Kreml die inakzeptabel hohen Verluste seiner Truppen anerkennen müsse, die ohne nennenswerte Geländegewinne in ihren Stellungen verharren. Zudem verurteilte er die Taktik, Zivilisten mit Terror zu überziehen und eisige Temperaturen als Waffe einzusetzen, als feige und wirkungslos. Parallel zu diesen militärischen Auseinandersetzungen finden bedeutende diplomatische Initiativen statt.

Historisches Dreiertreffen in China

Das Weiße House hat bestätigt, dass US-Präsident Donald Trump, der chinesische Staatschef Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin in der kommenden Woche zu einem historischen Dreiertreffen in Shenzen, China, zusammenkommen werden. Es handelt sich um das erste Zusammentreffen Trumps mit Putin seit dem Gipfel in Alaska im Sommer 2025. Die agenda der Gespräche in Shenzhen konzentriert sich vor allem auf Themen wie nukleare Abrüstung und die Situation im Iran.

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Ein hoher US-Regierungsvertreter gab an, dass Washington eine andere Verhandlungslinie in Bezug auf Kiew und Moskau verfolgt und die Ukraine-Frage aus diesem trilateralen Dialog ausschließt, da China hier nicht Teil der direkten Linie sei. Dies deutet darauf hin, dass Washington versucht, die Aufmerksamkeit auf andere globale Krisenherde zu lenken, während der Ukraine-Krieg weiterhin separat behandelt wird. Auf der Ebene der direkten Kriegsführung verschärft sich die humanitäre Lage in der Ukraine durch massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur.

Massive Angriffe auf Energieinfrastruktur

Maxim Timtschenko, der Chef des Energieunternehmens DTEK, warnte davor, dass die Bevölkerung einem noch härteren Winter als in den Vorjahren ausgesetzt sein könnte. Das Ausmaß der russischen Angriffe habe sich im Vergleich zum letzten Jahr vervielfacht. Russische Streitkräfte setzten nun doppelt so viele ballistische Raketen ein, dazu Marschflugkörper und Dutzende von Drohnen, um einzelne Kraftwerke zu treffen. Da die ukrainische Luftverteidigung oft an Raketenmangel für Abfangsysteme wie Patriot leidet, seien diese Angriffe leider erfolgreich.

Die Zerstörung von Leitungen und Umspannwerken führe dazu, dass Haushalte und Unternehmen auch nach der Reparatur der Kraftwerke weiterhin von der Stromversorgung abgeschnitten bleiben. In der Nacht zum 13. November reagierte die ukrainische Marine erfolgreich mit ihrem Küstenraketensystem Neptune auf die Drohnenproduktion in Rostow am Don. Drei Standorte einer Fabrik für taktische Angriffsdrohnen wurden getroffen.

Währenddessen sorgte ein in Dublin gefundener Sprengsatz für Sicherheitsbedenken im Rahmen eines EU-Gipfels, und der U2-Sänger Bono äußerte sich ätzend über das Image von Wladimir Putin, was die internationale Wahrnehmung des Konfliktführers weiter negativ geprägt hat.