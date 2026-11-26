SOS-Kinderdörfer warnen vor schwerem Winter in der Ukraine. Parallel dazu eskalieren Debatten über GRU, Atomwaffen und neue Abwehrsysteme.

Serhii Lukashov warnt als Leiter der Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer vor dem härtesten Winter in der Ukraine seit Beginn der russischen Großinvasion. Die Energieinfrastruktur des Landes ist aufgrund gezielter russischer Angriffe so stark zerstört wie nie zuvor. Diese Bedrohung der Zivilbevölkerung hat laut Unicef dazu geführt, dass die Zahl der Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Vergleich zum gesamten Vorjahr bereits um 78 Prozent angestiegen ist.

Politische Reaktionen und NATO-Strategie

Kestutis Budrys, der Außenminister Litauens, forderte die Europäische Union dringend auf, den russischen Militärgeheimdienst GRU als Terrororganisation einzustufen. Der baltische Diplomat argumentiert, dass der Dienst seine Gesellschaften, Entscheidungsträger und Einzelpersonen systematisch terrorisiere. Diese Forderung kommt vor dem Hintergrund verstärkter Sabotageversuche und Angriffe auf russische Ziele im Ausland.

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Mark Rutte, der Generalsekretär der Nato, betonte in einem Interview mit Fox News die Notwendigkeit maximalen Drucks auf Russland. Er verwies darauf, dass US-Präsident Donald Trump seinen Amtsantritt genutzt habe, um Wladimir Putin wiederholt auf die Probe zu stellen. Ziel dieser diplomatischen Taktik sei es gewesen, herauszufinden, ob der russische Präsident bereit ist, den Krieg in der Ukraine wirklich zu beenden.

Frontberichte und neue Abwehrsysteme

Olexander Perzowskyj, der Chef der ukrainischen Eisenbahn, bestätigte in Kiew Gespräche mit der Deutschen Bahn über Sicherheit und Sabotageabwehr. Die Ukraine teile bereits ihre Erfahrungen im Bereich Verteidigung mit deutschen Partnern. Dies geschieht vor dem Hintergrund neuer ballistischer Raketenangriffe auf Kiew, bei denen Bürgermeister Vitali Klitschko Bürger zur Flucht in Schutzräume aufforderte.

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Ein ukrainisches Team hat erstmals unter Kampfbedingungen ein Laser-Luftabwehrsystem von Carmine Sky erfolgreich im Einsatz gebracht. Der Berater des Präsidenten, Serhij Beskrestnow, berichtete, dass das System "Blysk" eine russische strahlgetriebene Drohne vom Typ "Geran" abgefangen habe. Der 4-Kilowatt-Laserstrahl zielte präzise auf die Außenhaut der Drohne, wodurch Elektronik und Antrieb durch Hitze zerstört wurden.

Diplomatische Signale und interne Krisen

US-Unterhändler Jared Kushner gab im Podcast "MD Meets" bekannt, dass Wladimir Putin zugesagt habe, keine Atomwaffen im Angriffskrieg einzusetzen. Der Schwiegersohn von Donald Trump charakterisierte diese Zurückhaltung als wichtigen Schritt. Seit 2022 bestanden in den USA und westlichen Ländern jedoch stets Befürchtungen, dass Moskau taktische Atomwaffen nutzen könnte.

In Russland selbst führt die Korruptionsbekämpfung zu drastischen Maßnahmen gegen hohe Beamte. Der Gouverneur von Murmansk, Andrej Tschibis, wurde in Untersuchungshaft genommen und seines Amtes enthoben. Ein Moskauer Gericht ordnete dies an, nachdem Präsident Putin die vorzeitige Abberufung angeordnet hatte. Tschibis steht im Verdacht, mehr als eine Milliarde Rubel für Infrastrukturmaßnahmen veruntreut zu haben.