Ukrainische Truppen haben die Krim-Brücke schwer beschädigt. Präsident Selenskyj erklärte den Angriff als Reaktion auf russische Angriffe. Wladimir Putin fordert nun Vergeltung und lehnt Gespräche ab.

Präsident Jurij Selenskyj hat die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke als notwendige Reaktion auf russische Kriegsführung gerechtfertigt. Das Bauwerk, das das russische Festland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim verbindet, erlitt schwere Schäden, wodurch der Verkehr vollständig eingestellt wurde. Selenskyj erklärte in einem Interview mit dem US-Sender NBC, dass das Brückenbauwerk keine Zukunft habe und nicht länger stehen bleiben werde. Er betonte, dass Russland im laufenden Jahr wiederholt ukrainische Infrastruktur wie Eisenbahnnetze und Brücken angegriffen habe. Daher sei eine gegenseitige Reaktion auf diese Angriffe unumgänglich gewesen.

Schwere Schäden an der Kertsch-Brücke

Die Kertsch-Brücke wurde 2018 mit einer Gesamtlänge von 19 Kilern als längste Brücke Europas fertiggestellt. Ursprünglich als kombinierte Straßen- und Eisenbahninfrastruktur konzipiert, diente sie seit Beginn des Krieges laut Angaben der Ukraine und Einschätzung von Militärexperten auch zur logistischen Versorgung der russischen Truppen im besetzten Südukraine-Gebiet. Der aktuelle Angriff hatte nicht nur einen einzelnen Pfeiler zerstört, sondern einen gesamten Stahlbogen der Straßenbrücke zum Einsturz gebracht. Ein kompletter Brückenbogen ist dabei ins Wasser gefallen, was die Straßenverbindung und den Schiffsverkehr zwischen dem Asowschen Meer und dem Schwarzen Meer blockiert.

Also read „Schmerzhafte“ Reaktion: Putin droht nach Angriffen auf Krim-Brücke mit Vergeltung

Militärische Einordnung der Attacke

Ex-NATO-General Erhard Bühler stuft die Zerstörung als weit mehr als einen symbolischen Erfolg ein. Die strategische Bedeutung liegt in der erheblichen Behinderung der russischen Logistik durch die Blockade der Wasserstraße. Bühler geht davon aus, dass eine Reparatur des enormen Schadens mehrere Monate dauern könnte und möglicherweise technisch gar nicht möglich ist. Der Angriff wurde durch den Einsatz vieler Drohnen unterschiedlichster Art unterstützt, deren Hauptziel es war, die intensive russische Luftverteidigung niederzuhalten. Der eigentliche Schadensstoff erfolgte anschließend mit ukrainischen Marschflugkörpern vom Typ Flamingo und Seeflugkörpern vom Typ Neptun.

Advertisement

Russlands Reaktion und Putins Haltung

Präsident Wladimir Putin hat nach den Zerstörungen eine harte Vergeltung angekündigt. Er erklärte bei einer Pressekonferenz in Shenzhen mit den US-Präsidenten Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, dass die russischen Gegenmaßnahmen weitaus schmerzhafter ausfallen werden als die ukrainischen Aktionen an der Brücke. Obwohl Russland international um eine Einigung gebeten wird, Angriffe im Energie- oder Seebereich zu stoppen, erklärte Putin nach den Gesprächen mit dem Nationalen Sicherheitsrat, dass keine neuen Vereinbarungen getroffen werden. Nach den Angriffen auf die Krim-Brücke werde man nichts mehr vereinbaren, betonte er kategorisch.

Widersprüchliche Angaben zur Nutzung

Der Kremlchef behauptete weiterhin, die Krim-Brücke sei ein rein ziviles Projekt. Er bestritt, dass sie seit Langem für den Transport von Militärtechnik, Munition oder Öl genutzt werde. Diese Darstellung steht im direkten Widerspruch zu den Aussagen der ukrainischen Seite und unabhängiger Militärexperten, die die Brücke als lebenswichtige Versorgungsader für die russische Armee in der Südregion einstufen. Die Diskrepanz zwischen der russischen öffentlichen Darstellung und der militärischen Realität unterstreicht die strategische Brisanz der Situation und die damit verbundenen Eskalationsrisiken im weiteren Kriegsverlauf.