A Ukrainian tennis player has made a controversial comparison between her opponent and Nazis and Gestapo, drawing attention to war crimes in Russia. She has also criticized the lack of attention given to the atrocities committed by Russia.

Es sind Worte, die einen erschaudern lassen! Es ist ein Vergleich mit Nazis, der Gestapo und Auschwitz, und das in Verbindung mit einer Spielerin. Die(25).

Die Ukrainerin kämpft für ihr Land und nutzt ihre steigende Popularität intensiv, um auf den Krieg in ihrer Heimat aufmerksam zu machen.

"Er darf nicht in Vergessenheit geraten", sagt sie. Am Sonnabend trifft sie in der 3. Runde von Paris auf die Diana Shnaider (22). Eines dieser Duelle Ukraine gegen Russland, bei dem schon vorher feststeht, dass es weder gemeinsame Fotos, noch einen Handschlag nach dem Matchball am Netz geben wird.

Und mit Shnaider erst recht nicht, aus Oliynykovas Sicht. Die gehört laut der Ukrainerin zu den größten Sympathisanten von Russlands Präsident Vladimir Putin (73). Oliynykova: "Diana Shnaider ist eine Person, die am Gazprom-Turnier teilgenommen hat. Das wird von einem Unternehmen ausgerichtet, das Kriegsverbrechen finanziert.

Die Teilnahme an diesem Turnier bedeutet also, für eine Organisation zu spielen, die Lager für Kinder finanziert.

" Russland hat seit Kriegsbeginn tausende ukrainische Kinder zur Umerziehung entführt. Dann bemüht sie einen heftigen Vergleich: "Meiner Meinung nach ist das genau dasselbe, als würde man im nationalsozialistischen Deutschland für Gestapo-Offiziere spielen bei dem Turnier, das von jenem Unternehmen organisiert wird, das Auschwitz erbaut hat. Für mich macht das keinen Unterschied.

" Als sie das sagt, ist ihr Blick fest und bestimmt. Sie meint es so, vergleicht Russland mit Nazi-Deutschland, vergleicht Gazprom mit denen, die für die Errichtung des Massenvernichtungslagers verantwortlich sind. Oliynykova: "Das Erschreckende ist, dass alle schweigen über das, was diese Person getan hat. Es ist Wahnsinn!

Sie hat Beiträge russischer Propagandisten mit Likes versehen. Ich habe Screenshots, die kann ich dir schicken.

" Und legt nach: "Mein Zuhause wird mit Gazprom-Geldern angegriffen. Sie bezahlen dafür: für die Drohnen, die meine Stadt attackieren. Morgen werden die Leute daraus eine Show machen. Ist es also wirklich wichtig, wer Freitag die härtere Vorhand schlägt?

Oder nicht vielmehr die Tatsache, dass wir Dinge wie diese hier einfach ignorieren?

" An Shnaider hätte sie auch konkrete Fragen. "Frag Diana Shnaider, was sie davon hält, dass Gazprom Kinderlager finanziert, dass Kinder entführt und in diese Lager gesteckt werden. Frag sie, wie sie darüber denkt und wie sie sich dabei fühlt, Geld von einem solchen Unternehmen anzunehmen. Ja, ich finde, das ist eine gute Frage.

" Egal, ob Oliynykova, die Nummer 65 der Welt, gegen Shnaider, die Nummer 18, weiterkommt oder nicht. Ihr Kampf wird weitergehen, wenn nicht in Paris, dann spätestens in Wimbledon





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Ukrainian Tennis Player Russian President Vladimir Putin Gazprom-Turnier War Crimes In Russia Nazi-Germany Comparison

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