Die Ukraine hat Eisenbahnbrücken auf der russisch besetzten Krim zerstört, während in Kramatorsk Zivilisten bei russischem Beschuss starben. Ein ukrainischer Drohnenangriff in der Region Moskau forderte ein achtjähriges Mädchen. Parallel fordert Präsident Selenskyj die NATO‑Anerkennung der ukrainischen Armee, während EU‑Führungsriegen über die Aufnahme von Gesprächen mit Russland debattieren.

Die ukrainischen Streitkräfte haben laut Angaben des Generalstabs auf Telegram jüngst gezielte Angriffe auf Eisenbahnbrücken der von Russland besetzten Krim durchgeführt. Die betroffenen Übergänge in den Ortschaften Rosdolne und Wladyslawiwka dienen den russischen Militärtruppen für den Transport von Truppen und Nachschub, und ihr Zerstören soll die logistische Anbindung Moskaus an die Halbinsel erheblich schwächen.

Diese Maßnahmen seien Teil einer umfassenderen Strategie, die Angriffe im Süden der Ukraine und insbesondere auf die Krim zu intensivieren, um die Versorgungslinien des Gegners zu stören und dessen operative Flexibilität zu reduzieren. Die ukrainischen Behörden betonten, dass die Operationen präzise und nach klaren militärischen Zielen durchgeführt werden, um zivile Verluste zu minimieren, obwohl die Gefahr von Kollateralschäden stets besteht.

In der ostukrainischen Stadt Kramatorsk, die nur wenige Kilometer von der aktuellen Frontlinie liegt, kam es zu schweren Gefechten, bei denen mindestens zwei Zivilisten durch russischen Beschuss ums Leben kamen und sechs weitere verletzt wurden. Der regionalen Militärgouverneur von Donezk, Wadym Filaschkin, zufolge wurde die Industriestadt mehrfach beschossen, wodurch erheblicher Sachschaden entstand und die lokale Bevölkerung weiter in Angst und Ungewissheit versetzt wurde.

Die Angriffe ereigneten sich im Kontext einer anhaltenden Eskalation entlang der Front, wo die Frontlinie östlich von Kramatorsk kaum noch über 10 km von den ukrainischen Verteidigungslinien entfernt ist. Dieser enge Abstand erhöht das Risiko von Beschuss und Luftangriffen für die Zivilbevölkerung erheblich. Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte die ukrainische Armee in einer Pressekonferenz als faktisch die "zweitstärkste Armee der NATO" dar und forderte damit eine formelle Anerkennung durch die Allianz.

Er argumentierte, dass die militärische Leistungsfähigkeit der Ukraine bereits auf einem Niveau sei, das einer de‑jure‑Mitgliedschaft entspricht, und dass die NATO daher verpflichtet sei, die Ukraine rechtlich zu unterstützen. Parallel dazu meldeten ukrainische Behörden, dass russische Drohnenangriffe im Schwarzen Meer zwei zivile Handelsschiffe getroffen haben, wobei Besatzungsmitglieder getötet bzw. verletzt wurden. Der Vorfall unterstreicht die wachsende Gefahr, die von unbemannten Fluggeräten ausgeht, sowohl an Land als auch auf See.

Ein besonders tragisches Ereignis ereignete sich im Moskauer Landkreis Schukowski, wo ein achtjähriges Mädchen bei einem Brand starb, der nach Angaben russischer Stellen durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst wurde. Zusätzlich wurden mindestens 16 weitere Personen verletzt und 18 Wohnblöcke beschädigt. Die ukrainische Seite bezeichnete den Angriff als Vergeltungsmaßnahme für einen russischen Großangriff in Kiew, bei dem zehn Menschen getötet und das berühmte Höhlenkloster schwer beschädigt wurden.

Diese wechselseitigen Angriffe verdeutlichen die gefährliche Spirale von Gewalt, die die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten in die Opferzone rückt. Auf diplomatischer Ebene setzte sich der EU-Ratspräsident António Costa für die Eröffnung eines Gesprächskanals zu Russland ein, wobei verschiedene Staats- und Regierungschefs - darunter Irlands Premierminister Micheál Martin und Lettlands Ministerpräsident Andris Kulbergs - unterschiedliche Positionen einnahmen. Während einige die Notwendigkeit einer einheitlichen europäischen Stimme betonten, warnten andere vor zu frühzeitigen Verhandlungen, solange keine glaubwürdigen Grundlagen für einen Dialog existierten.

Der russische Präsidialsamtssprecher Dmitri Peskow stellte klar, dass Russland keine Ultimaten akzeptieren werde und seine Luftangriffe auf die Ukraine fortsetzen werde. Die Debatte über die Zuständigkeit und den Rahmen für mögliche Verhandlungen bleibt damit ein zentraler Streitpunkt innerhalb der EU und zwischen den westlichen Partnern und Moskau





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