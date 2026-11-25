Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf russische Schiffe vor Libyen kritisiert Italien Kiew. Rom und Tripolis warnen davor, den Krieg ins Mittelmeer auszuweiten.

zufolge richtete sich die Operation gegen die russische Lenkwaffenkorvette Merkury und das Frachtschiff MV Angara. Der italienische Außenminister Antonio Tajani verurteilte den Angriff.

„Es war ein Fehler, Libyens Souveränität zu verletzen“, sagte er der Zeitung „Tajani habe deswegen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha telefoniert und Italiens Sorge zum Ausdruck gebracht. Die Ukraine müsse daran arbeiten, eine Ausweitung des Kriegs auf das Mittelmeer zu verhindern, so Tajani nach Angaben von Reuters. Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / IMAGOFür die italienische Regierung müsse auch Libyens Souveränität gewahrt bleiben und sei notwendig. Der ukrainische Außenminister Sybiha verteidigte den Einsatz dagegen als Selbstverteidigung.

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, erklärte er. Russland gefährde seiner Ansicht nach selbst andere Staaten, indem es deren zivile Infrastruktur militärisch nutze, so der Bericht des „Guardian“. Auch Libyens Außenministerium wies eine Verwicklung des Landes zurück. Die international anerkannte Regierung in Tripolis erklärte laut „Guardian“, es gebe keine Absprachen mit der Ukraine zu den Angriffen.

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Libyen wolle nicht in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werden. Das Land ist politisch zwischen der Regierung im Westen und einer rivalisierenden Führung im Osten gespalten. Tajani machte zugleich deutlich, dass Italien seine grundsätzliche Unterstützung für die Ukraine fortsetzen will.

„Italien wird an der Seite der Ukraine bleiben. Das ist eine strategische Entscheidung“, sagte er laut Reuters. In der italienischen Regierungskoalition gibt es allerdings unterschiedliche Positionen: Während Tajani und seine Partei Forza Italia Kiew unterstützen,