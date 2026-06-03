Ukrainische Drohnen greifen Wirtschaftsforum in St. Petersburg an

Ukrainische Drohnen haben am Tag der Eröffnung des Wirtschaftsforums in St. Petersburg Energie- und Militäranlagen der russischen Stadt angegriffen. Der Gouverneur der Stadt, Alexander Beglow, teilte mit, dass mehrere Infrastruktureinrichtungen beschädigt worden seien.

Am Tag der Eröffnung des Wirtschaftsforum s in St. Petersburg haben ukrainische Drohnen nach russischen und ukrainischen Angaben Energie- und Militäranlagen der russischen Stadt angegriffen. Der Gouverneur der Stadt, Alexander Beglow, teilte mit, dass mehrere Infrastruktureinrichtungen am Mittwoch beschädigt worden seien, ohne dass jedoch jemand getötet worden sei.

Kiew zufolge zielten die Angriffe darauf ab, das dreitägige Wirtschaftsforum zu stören, an dem auch der russische Präsident Wladimir Putin teilnehmen soll. Der Alarm überschattet das in der Regel glanzvoll für Gäste aus aller Welt inszenierte Forum, das bis Samstag dauert. Kremlchef Putin ist in seiner Heimatstadt selbst Gastgeber. Erwartet werden auch Unternehmer und Wirtschaftsvertreter aus westlichen Staaten, darunter aus Deutschland.

Auch Politiker der Opposition werden erwartet. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen den Abschuss von 354 ukrainischen Drohnen, darunter auch in der Region um die Hauptstadt Moskau und im Leningrader Gebiet um die Millionenmetropole St. Petersburg. Überprüfbar sind die Angaben von unabhängiger Seite nicht. Auch im vor St. Petersburg gelegenen Kronstadt, wo die russische Kriegsmarine einen Stützpunkt hat, gab es am Morgen Drohnenalarm.

Medienberichten zufolge schlugen Drohnen zudem in der Stadt Mitschurinsk in der zentralrussischen Region Tambow ein. Ziel dort soll eine Fabrik gewesen sein, die auch Raketentechnik herstellt





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