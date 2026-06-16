Ukrainische Drohnen treffen wichtige Ölraffinerie nahe Moskau

Ukrainische Drohnen greifen eine Ölraffinerie nur 15 Kilometer vor Moskau an, die für bis zu 40 % der Treibstoffversorgung der Hauptstadt verantwortlich ist. Die Anlage brennt, Moskau droht Benzinknappheit.

In einer dramatischen Eskalation des Konflikts haben ukrainische Drohnen die wichtigste Ölraffinerie der Region Moskau angegriffen. Die Anlage, die sich nur etwa 15 Kilometer vor der russischen Hauptstadt befindet, liefert normalerweise bis zu 40 Prozent des Kraftstoffbedarfs von Moskau und rund 70 Prozent des Benzins für die Stadt und ihr Umland.

Der Angriff erfolgte aus einer Entfernung von rund 500 Kilometern, was die Reichweite und Präzision der ukrainischen Waffensysteme unterstreicht. In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigen die brennende Raffinerie, im Hintergrund die ikonischen goldenen Kuppeln der Moskauer Kirchen und die charakteristischen Plattenbauten der Sowjetzeit. Die Rauchwolken und Explosionen sind weithin sichtbar, ein deutliches Zeichen für die Verwundbarkeit selbst der am besten geschützten Infrastruktur Russlands.

Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin versuchte, den Vorfall herunterzuspielen, indem er erklärte, alle Drohnen seien abgefangen worden und lediglich Trümmerteile hätten den Brand verursacht. Diese Darstellung wird von Beobachtern jedoch als typisches Bemühen gewertet, die tatsächliche Durchschlagskraft der Angriffe zu verschleiern. Russische Militärangehörige berichten von Dutzenden Drohnen, die bei der Attacke abgeschossen worden seien, doch die Schäden an der Raffinerie sind so schwerwiegend, dass die Anlage derzeit außer Betrieb ist.

Dies dürfte die bereits bestehende Benzinknappheit in Moskau und Umgebung drastisch verschärfen. Schon jetzt ist die Kraftstoffabgabe auf maximal 40 Liter pro Kunde beschränkt, und die Preise sind in den letzten Wochen stark gestiegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kommentierte den Angriff auf der Plattform X mit den Worten: Diesmal bekam die Region Moskau die Reichweite der ukrainischen Langstreckenwaffen zu spüren. Eine wurde aus einer Entfernung von 500 Kilometern getroffen.

Russland muss gezwungen werden, seinen Krieg gegen unser Volk zu beenden. Und die ukrainischen Langstreckenwaffen sind ein wichtiger Bestandteil dieses Drucks. Selenskyj hatte zuvor erneut ein Treffen mit Putin vorgeschlagen, diesmal unter Beteiligung des US-Präsidenten Donald Trump, um eine Beendigung des Krieges zu erreichen. Er warnte, falls Russland diese Chance ablehne, sei zusätzlicher Druck nötig.

Der Drohnenangriff auf die Ölraffinerie könnte als Vorbote einer neuen Phase des Konflikts gesehen werden, in der die Ukraine gezielt wirtschaftliche und infrastrukturelle Ziele ins Visier nimmt, um Russlands Kriegsführung zu beeinträchtigen. Die Raffinerie, die eine zentrale Rolle in der Treibstoffversorgung der Hauptstadt spielt, ist nun vorerst lahmgelegt, und die Auswirkungen auf den Alltag der Moskauer Bevölkerung sind bereits spürbar. Die russische Regierung steht vor der Herausforderung, die Versorgungssicherheit wiederherzustellen, während die militärischen Fähigkeiten der Ukraine weiterhin für Überraschungen sorgen.

Dieser Angriff zeigt, dass der Krieg nicht nur in den umkämpften Gebieten, sondern auch tief im russischen Hinterland seine Spuren hinterlässt





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