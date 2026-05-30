Ukrainische Drohnen treffen Ziele im Süden Russlands

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht mehrere Ziele im Süden Russlands getroffen, darunter das Militärflugfeld in Taganrog und den Hafen der Stadt am Asowschen Meer.

Ukrainische Drohnen haben in der Nacht mehrere Ziele im Süden Russland s getroffen. Nach Angaben von Militärbloggern galt der Angriff unter anderem dem Militärflugfeld in Taganrog.

Dabei seien ein Iskander-Raketensystem sowie zwei Tu-142-Flugzeuge zerstört worden. Bestätigt wurde auch ein Angriff auf den Hafen der Stadt am Asowschen Meer. Dort fingen ein Tanker und ein Öllager Feuer. Die Tupolew Tu-142 ist ein sowjetisch-russisches Seeaufklärungsflugzeug, das für die Seeüberwachung und U-Boot-Bekämpfung beinahe unersetzlich ist.

Durch ihre enorme Reichweite sind sie aber auch weit entfernt von Russlands Küste im Einsatz. Vorfälle mit der Tupolew gab es immer wieder - erst im März war ein Aufklärer in die Luftverteidigungszone vor Alaska eingedrungen und von kanadischen und US-Kampfjets abgefangen worden. Russland hat nur noch sehr wenige dieser Maschinen. Die Tu-142-Flotte schrumpft seit Jahren, ohne dass eine moderne Nachfolge in Produktion ist.

Der Verlust der Maschinen in Taganrog könnte den Experten zufolge vor allem die nördliche Seeüberwachung treffen. Der Zeitpunkt für den Angriff ist offenbar sehr bewusst gewählt worden. In Taganrog befindet sich auch ein Luftfahrt-Reparaturwerk, das Tu-142-Komponenten wartet - es war erst vor drei Tagen angegriffen worden. Heißt: Russland könnte nicht nur zwei Flugzeuge verloren haben, sondern auch die nötige Infrastruktur zur Instandhaltung der verbliebenen Maschinen.

Auch der Hafen der Stadt geriet ins Visier der Ukraine. Ein Tanker und ein Öllager wurden von Drohnen getroffen und fingen Feuer, bestätigte der Regionalgouverneur Juri Sljusar. Öl sei nicht ausgetreten, es sei auch niemand verletzt worden. In der benachbarten Region Krasnodar sei ein Öldepot in der Stadt Armawir getroffen worden, auch dort habe es gebrannt.

Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden. Aus der Grenzregion Belgorod melden die russischen Behörden zudem zwei Tote nach Drohnenangriffen





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