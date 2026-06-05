Ukrainische Drohnenangriffe setzen Putin unter Druck: Experten sehen Kriegswende

In der Sendung Maybrit Illner analysierten Experten die jüngsten Drohnenangriffe auf St. Petersburg. Sie sehen schwere Rückschläge für Russland und neue Hoffnung für die Ukraine. Ökonomische und militärische Probleme Putins werden immer deutlicher.

In der aktuellen geopolitischen Lage zeichnen sich neue Entwicklungen ab, die das Kräfteverhältnis im Ukraine -Konflikt verschieben könnten. Rauchschwaden über St. Petersburg und dunkle Wolken über Wladimir Putins Haupt symbolisieren die jüngsten Rückschläge für Russland .

In der Talkshow "Maybrit Illner" diskutierten Experten über die verheerenden Brände in Putins Heimatstadt, die durch ukrainische Drohnenangriffe ausgelöst wurden. Die bange Frage der Moderatorin, ob diese Angriffe den russischen Präsidenten wütender machen könnten, als es dem Westen lieb sei, wurde von Armin Laschet, Außenpolitiker der CDU, beantwortet. Er bestätigte, dass Putin zweifellos wütend sei, aber dies dem Westen nicht schade. Vielmehr mache es Putin deutlich, was die Ukraine täglich erleide, und zeige die gestärkten Fähigkeiten Kiews.

Laschet sieht darin einen möglichen Moment für Gespräche, da Putin realisiere, dass die Situation sich weiter zuspitzen könne und ein Stopp im Interesse beider Seiten liege. Die Militärexpertin Claudia Major analysierte die militärische Entwicklung: Die Ukraine habe sich besser aufgestellt, technologisch angepasst und die Mobilisierung verbessert, während Russland in vielen Bereichen zurückgefallen sei. Der zunehmende innenpolitische Druck in Russland führe zu Fragen, ob die militärischen Ziele überhaupt noch erreicht werden könnten.

Sie sieht einen Hoffnungsschimmer, dass Aufhören für Russland attraktiver werden könnte als Weitermachen. Politisch und wirtschaftlich laufe es für Russland schlechter, was die Ukraine genutzt habe, um das Blatt ein wenig zu drehen. Der Politologe Wolfgang Merkel beschrieb die Lage als festgefressen an der Front. Zwar sei Putin noch nicht verhandlungsbereit, aber er sei nicht mehr in der Vorderhand.

Die Territorialgewinne Russlands seien schwer zu reorganisieren, und Merkel könne keinen Sinn in dem Krieg erkennen. Der Wirtschaftswissenschaftler Rüdiger Bachmann prognostizierte dramatische ökonomische Folgen für Russland: Nullwachstum, hohe Inflation, sehr hohe Zinsen und ein Haushalt in Trümmern. Die Sanktionen des Westens zeigten langsam Wirkung. All diese Faktoren zusammengenommen deuten auf eine prekäre Situation für Putin hin, während die Ukraine neue Hoffnung schöpft.

Die Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass die aktuellen Ereignisse in St. Petersburg, zeitgleich mit Putins Wirtschaftsgipfel, ein starkes Signal senden. Die ukrainischen Angriffe weit hinter der Front und die gestoppten Vorstöße Russlands sind Indikatoren für einen Wandel. Die Frage bleibt, wie lange Putin den Kurs durchhalten kann und ob diplomatische Lösungen in greifbare Nähe rücken. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Spannung, denn die Auswirkungen reichen weit über die Ukraine hinaus und betreffen die gesamte europäische Sicherheitsarchitektur.

Während die Ukraine ihre Verteidigung stärkt und westliche Unterstützung erhält, scheint Russland in eine Sackgasse zu geraten. Die Experten bei Illner betonten, dass ein Ende des Krieges nicht nur militärisch, sondern auch politisch und wirtschaftlich immer dringlicher werde. Der Druck auf Putin wachse von innen und außen, und die Optionen schrumpfen. Die Gespräche über eine mögliche Verhandlungslösung gewinnen an Relevanz, auch wenn der Weg dorthin noch weit ist.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob die Ukraine ihre Erfolge ausbauen kann und ob Russland zu Konzessionen bereit ist. Die Diskussion bei Maybrit Illner machte deutlich, dass die Lage komplex ist, aber die Hoffnung auf eine Wende nicht unbegründet erscheint





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