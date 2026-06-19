Ukrainische Familie plündert kompletten Neubau - Eigentümerin bleibt auf Schaden von bis zu 100.000 Euro sitzen

Eine Immobilieneigentümerin aus Deutschland bot einer ukrainischen Großfamilie ein Haus zur Miete an. Die Mieter ließen nicht nur persönliche Gegenstände mitgehen, sondern demontierten und stahlen die komplette Küche, Sanitäranlagen, Fußbodenheizung und Wärmepumpen. Die Polizei ermittelt, doch die Versicherung erstattet nur 2500 Euro. Die Täter zeigen in sozialen Medien Fotos aus der Ukraine, als sei nichts geschehen.

Immobilieneigentümerin Natalie Schell (46) aus Deutschland erlebt einen extremen Fall von Mieter kriminalität : Eine ukrainische Familie, die sie Anfang 2025 in ihren Neubau aufnahm, hat das Haus systematisch und vollständig ausgeplündert.

Nicht nur persönliche Gegenstände wurden mitgenommen, sondern auch fest installierte Einbauten wie die Küche, Sanitärobjekte, Türbeschläge und sogar die Fußbodenheizungsanlage. Der Schaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen fünfstelligen Betrag, während die Hausratversicherung der Eigentümerin nur einen Bruchteil abdeckt. Besonders zynisch wirkt es, dass die mutmaßlichen Täter in sozialen Medien Fotos zeigen, die sie beim Fliesenlegen in der Ukraine dokumentieren, als sei nichts geschehen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Unterschlagung, doch die Aufklärung wird durch die mögliche Rückkehr der Familie in die Ukraine kompliziert. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Verwundbarkeit von Vermietern, insbesondere bei der Aufnahme von Geflüchteten. Natalie Schell, selbst Immobilienmaklerin, handelte aus humanitären Gründen und bot einer Großfamilie ein modernes, 140 Quadratmeter großes Haus für 1895 Euro Warmmiete an.

Die räumliche Trennung zu ihrem eigenen Wohnbereich schien eine gewisse Sicherheit zu bieten, doch die Mieter nutzten die Abwesenheit der Eigentümerin und den regen Besucherverkehr auf dem Grundstück, um ihren Plan unbemerkt umzusetzen. Dass sie dabei nicht nur leichte, sondern auch massive technische Anlagen wie Wärmepumpen und Heizungsrohre demontierten, zeigt ein hohes Maß an krimineller Energie und Organisation. Die Tat dauerte vermutlich mehrere Tage oder Wochen, blieb aber bei Nachbarn und Besuchern unentdeckt, weil an Transportaktivitäten nichts Ungewöhnliches wahrgenommen wurde.

Für Schell ist der Vorfall nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein emotionales Trauma. Ihre Investition von rund 50.000 Euro in Küche und Haustechnik ist komplett verloren, und bei einem Wiederaufbau würde die Gesamtbelastung auf nahezu 100.000 Euro steigen. Die einfache Wohngebäudeversicherung deckt solche Schäden durch Mieterdiebstahl im Normalfall nicht ab, was viele Eigentümer unterschätzen.

Zudem stellt sich die Frage der Rechtsverfolgung, falls die Familie tatsächlich in die Ukraine zurückgekehrt ist. Die internationalen Zuständigkeiten und die Schwierigkeit, Beweise und Beschuldigte zu erreichen, könnten die Aufklärung erschweren. Der Fall demonstriert die Lücken im Schutz von vermietetem Eigentum und wirft gleichzeitig ethische Fragen auf: Wie weit sollte humanitäre Hilfsbereitschaft gehen, ohne sich selbst einer existentiellen Gefahr auszusetzen?

Gleichzeitig zeigt er, dass kriminelles Verhalten kein Monopol einer bestimmten Nationalität ist, aber in diesem Kontext eine besondere Brisanz entfaltet, weil es das Vertrauen in Geflüchtete untergräbt





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