Während des Krieges in der Ukraine richten Kinder ihre Briefe an den Nikolaus. Die Wünsche der jungen Menschen betonen vor allem Sicherheit und das Ende der Kampfhandlungen.

Der Krieg in der Ukraine dauert nun seit fast fünf Jahren an und prägt den Alltag der dort lebenden Bevölkerung bis in die tiefste Nacht. Ständige Bedrohungen durch russische Drohnen und Raketen zwingen die Menschen zu einer permanenten Wachsamkeit, während Sirenenheulen und Stromausfälle zur traurigen Routine geworden sind. In dieser ausweglos wirkenden Situation suchen auch die jüngsten Bewohner des Landes nach Zuflucht und Trost, denn sie bangen jeden Tag um die Familienmitglieder, die an der Front stationiert sind. Für ukrainische Kinder ist diese prekäre Lage längst keine Ausnahme mehr, sondern der normale Zustand ihres Daseins.

Trotz der allgegenwärtigen Gefahren und der emotionalen sowie physischen Belastung haben die kleinen Ukrainer weiterhin ganz normale Wünsche, die sie jetzt traditionell in Briefen an den Heiligen Nikolaus formulieren. Bei einer aktuellen Aktion der Organisation Malteser in Berlin wurde deutlich, dass sich die Prioritäten der Kinder in Kriegszeiten radikal verschoben haben. Neben den klassischen Gaben wie Süßigkeiten, Malzeug und Spielsachen steht der Wunsch nach einem Ende der Gewalt an erster Stelle. Diese Erkenntnis hat der 26-jährige Moritz Wendlinger aus Berlin mitgebracht, der im Rahmen des traditionellen Nikolaus-Spendenprojekts eine Woche in der Westukraine verbracht hat.

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Der Alltag in der Westukraine und die Vorbereitung der Hilfsaktion

Die Bedingungen vor Ort, denen sich Moritz Wendlinger und andere Helfer gegenübersahen, sind extrem stressintensiv und gesundheitsschädlich. Der Mangel an Schlaf wird als besonders schwerwiegender Faktor beschrieben, der die körperliche und psychische Widerstandsfähigkeit der Beteiligten stark auf die Probe stellt. In der Nacht gibt es mindestens zwei Alarme für einfliegende Drohnen, was eine sofortige und panikfreie Evakuierung in die vorgesehenen Schutzräume erfordert. Diese ständige Unterbrechung der Ruhephasen macht die Vorbereitung der Spendenaktion zu einer anspruchsvollen Mission, die viel Resilienz von den ehrenamtlichen Helfern fordert.

Die Struktur der Hilfsaktion "Nikolaus für bedürftige Kinder" ist darauf ausgelegt, die individuellen Briefe der ukrainischen Kinder persönlich und passgenau zu erfüllen. Jeder einzelne Brief wird einem spezifischen Spender in Deutschland zugeordnet, der dann genau dasjenige Geschenk besorgt, das sich das jeweilige Kind gewünscht hat. Dieser direkte Bezug zwischen Wunsch und Erfüllung soll den Kindern das Gefühl geben, gesehen und verstanden zu werden. Allerdings ist die Natur der Wünsche oft ernüchternd, da die materiellen Gaben im Vergleich zum Wunsch nach Sicherheit und dem Überleben der Angehörigen schnell an Bedeutung verlieren.

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Persönliche Träume von Sofiia und Anastasiya

Die Briefe der Kinder offenbaren tiefe emotionale Verletzungen und einen unerschütterlichen Wunsch nach Normalität. Die zwölfjährige Sofiia schreibt an den Heiligen Nikolaus, dass sie dieses Jahr nicht nach einem materiellen Geschenk fragt, sondern nach etwas, das ihr nach ihrer Einschätzung weitaus wichtiger ist. Sie fleht den Heiligen an, den Krieg beenden zu lassen, den Himmel über dem Land ruhig zu machen und sicherzustellen, dass alle Beschützer des Landes gesund und lebend zurückkehren. Ihr einziger materielle Wunsch ist es, ein glückliches Ukraine malen zu können, in dem Kinder keine Sirenen mehr hören müssen und sich jeden neuen Tag mit Freude entgegensehen.

Die sechsjährige Anastasiya hat hingegen sehr konkrete praktische Bedürfnisse formuliert, die direkt mit den harten Lebensbedingungen zusammenhängen. Sie bittet darum, dass ihr Vater lebend nach Hause zurückkommt, und erzählt von ihrer beruflichen Vision, später Konditorin zu werden und viel zu reisen. Parallel dazu äußert sie den Wunsch nach Süßigkeiten, betont aber auch dringend, dass sie Winterschuhe und eine warme Jacke benötigt, um gemütlich und sicher zur Schule gehen zu können. Ihre Bitte unterstreicht, dass Kinder auch in Krisenzeiten versuchen, sich durch kleine Freuden wie Süßigkeiten oder neue Kleidung etwas Hoffnung zu bewahren.

Die Analyse der eingegangenen Briefe durch Moritz Wendlinger zeigt ein klares Muster: Fast alle Kinder beziehen sich explizit auf den Krieg und stellen diesen Wunsch an erste Stelle, bevor sie materielle Gegenstände nennen. Oft werden einfache, aber lebensnotwendige Dinge wie Taschenlampen und Decken gewünscht, die direkt mit den häufigen Stromausfällen und der Kälte des vergangenen Winters korrelieren. Auffällig ist dabei die starke Altruismus der kleinen Absender, die bei ihren Gedanken oft zuerst an ihre Mitmenschen und ihre Angehörigen denken, bevor sie sich selbst in den Blick nehmen. Diese Selbstlosigkeit wirkt auf die Helfer zutiefst bewegend und unterstreicht die Tragweite des erlittenen Traumas.

Nachhaltige Hilfe und die Reaktion der Helfer

Auch für die erwachsenen Helfer wie Moritz Wendlinger ist die Konfrontation mit der Realität im Krieg ein belastendes Erlebnis, das psychologische Nachwirkungen hat. Eine ganze Woche nach seiner Rückkehr nach Berlin konnte er erst wieder ruhig schlafen, was die Intensität der Eindrücke aus der Westukraine belegt. Trotz dieser persönlichen Belastungen und der extremen Bedingungen vor Ort bleibt er seinem Einsatz treu und will weiter helfen. Für ihn ist es in seiner Tätigkeit immer wichtig gewesen, Menschen in Not zu unterstützen, doch die aktuelle Situation in der Ukraine stellt für ihn die dringendste Aufgabe dar, für die man sich einsetzen kann.

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Die gesammelten Wünsche und Geschichten der Kinder dienen nicht nur der individuellen Erfüllung von Geschenken, sondern auch der Bewusstseinsbildung in Deutschland. Sie zeigen deutlich, dass Hilfe mehr ist als das Zusenden von Waren; sie bedeutet auch, den Schmerz und die Hoffnungen der betroffenen Kinder anzuerkennen. Durch die persönliche Zuordnung der Spender zu den Briefen entsteht eine menschliche Verbindung, die über reine Geldtransfers hinausgeht. Diese Art der direkten Unterstützung ermöglicht es den Spendern, einen konkreten Unterschied im Leben einzelner Kinder zu machen und gleichzeitig das Bewusstsein für die anhaltende humanitäre Krise zu schärfen.

Die Aktion demonstriert, wie zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Malteser eine Brücke zwischen Deutschland und der Ukraine bauen. Sie nutzen die Tradition des Nikolaustages, um in einer Zeit der Gewalt und Zerstörung einen Moment der Menschlichkeit und Empathie zu schaffen. Die Briefe der Kinder sind ein starker Aufruf an die Welt, das Leid zu beenden und wieder Frieden zu ermöglichen. Solange diese Briefe geschrieben werden, solange leben auch die Träume und Hoffnungen weiter, die einen Neuanfang nach dem Krieg symbolisieren und die Resilienz der jungen Generation widerspiegeln.