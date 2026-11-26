Ukrainische Spezialkräfte starten ein komplexes Radiosender-Netzwerk zur psychologischen Kriegsführung. Ziel ist es, den Kampfeswillen russischer Soldaten zu brechen, indem Heimweh und Zweifel gesät werden.

Die Ukraine hat eine taktische Radio-Offensive gegen die Streitkräfte Russland s in der Frontregion gestartet. Dieses ungewöhnliche Medium zielt darauf ab, den Kampfeswillen der gegnerischen Truppen durch den gezielten Einsatz von Musik, Nostalgie und direkten Kapitulationsaufrufen zu untergraben. Die Initiative dient der psychologischen Kriegsführung und soll bei den russischen Soldaten Heimweh sowie tiefgreifende Zweifel an der Legitimität des Konflikts hervorrufen.

Das Netzwerk der psychologischen Kriegsführung

Wie die New York Times berichtet, betreiben ukrainische Spezialkräfte inzwischen ein ganzes Netz von Sendern zur psychologischen Kriegsführung. Jeder Frontabschnitt wird dabei individuell bedient, um das Programm auf die lokale Situation und die dort stationierten Truppen abzustimmen. Die Struktur ist präzise aufgebaut, um maximale Wirkung auf die Hörer zu entfalten, die während ihres Dienstes Zugriff auf Funkgeräte haben.

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Hinter dem Sender, der im Raum um die Stadt Isjum sendet, verbirgt sich laut dem Bericht der ukrainische Soldat mit dem Rufnamen "Humanist" (34). Er beschreibt das Programm als "schläfrig-nostalgisch", was darauf abzielt, eine entspannte, aber melancholische Atmosphäre zu erzeugen, die im Kontrast zur harten Realität an der Front steht. Diese Strategie soll schlechte Stimmung unter den Hörern verbreiten und das Ungute Gefühl verstärken, das Ende des Krieges nicht mehr erleben zu werden.

Struktur und Inhalt der russischen Playlist

Die russische Playlist ist ein zentraler Bestandteil dieser Masche und enthält bekannte Sowjet-Bands wie Kino oder Aquarium. Viele dieser Lieder beschäftigen sich thematisch mit Krieg, Tod oder Gewalt, was bei den Hörern emotionale Resonanz finden soll. Die Musik dient dabei als Aufhänger, um die Aufmerksamkeit der Soldaten zu fesseln, bevor die eigentliche Botschaft übermittelt wird.

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Zwischen den musikalischen Beiträgen laufen Nachrichten von der Front, Informationen über Kriegsgefangene und konkrete Anweisungen zum Desertieren. Die Anweisungen sind klar formuliert: Ein weißes Tuch zeigen, die Waffe ablegen, die Hände über den Kopf schlagen und auf ukrainische Soldaten warten. Diese einfachen Schritte sollen den Weg zur sicheren Übergabe ebnen, ohne dass die Soldaten befürchten müssen, hingerichtet zu werden.

Herkunft und Entwicklung der Kampagne

Begonnen hat der Radio-Krieg bereits vor zwei Jahren als Antwort auf die Propaganda-Sender Russlands im grenznahen Belgorod. Diese Sender strahlten ihr Programm auch in die ukrainische Region Charkiw aus, was als direkte Provokation wahrgenommen wurde. Ukrainische Spezialkräfte versuchten zunächst, die Frequenzen zu stören und durch ihr eigenes Programm zu ersetzen, um den Einfluss der russischen Propaganda zu neutralisieren.

Anfangs sendeten sie nur Aufrufe zur Kapitulation und Botschaften über die Sinnlosigkeit des Krieges. Im Laufe der Zeit kam die Musik hinzu, um die Botschaften weniger aggressiv und eher einladend zu gestalten. Ob diese Methode tatsächlich zu Kapitulationen führt, bleibt unklar. Es gibt keine konkreten Beweise dafür, dass Soldaten sich ausschließlich wegen dieser Schlechte-Laune-Sender ergeben haben.

Die Rolle von Desinformation und sozialen Medien

Der Propaganda-Apparat ist jedoch nur ein kleiner Teil des Gesamtbildes. Laut einer Analyse des International Centre for Defence and Security (ICDS) versucht Moskau vor allem in den sozialen Medien mit teils echten, aber auch manipulierten Fotos und Videos das Vertrauen der Ukrainer in Regierung und Armee zu zerstören. Diese digitalen Kampagnen sind vielfältig und zielen auf unterschiedliche Zielgruppen ab.

Besonders brutal sind laut ICDS Aufnahmen von Folter und Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener, die gezielt verbreitet werden. Auf Telegramm verbreiten russische Dienste zudem Geschichten über angeblich illegale und brutale ukrainische Rekrutierungen. Diese Narrative sollen die Moral der eigenen Bevölkerung stärken und gleichzeitig die ukrainische Gesellschaft spalten, indem Misstrauen gegenüber den eigenen Institutionen geschürt wird.

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Viele der auf diesen Plattformen geteilten Aufnahmen sind laut ICDS echt, aber viele andere wurden nachweislich manipuliert oder gefälscht. Das Ziel dieser komplexen Desinformationskampagne ist es, die Mobilisierung in der russischen Bevölkerung zu behindern und die internationale Unterstützung für die Ukraine zu erschweren. Die Kombination aus physischem Radio-Netzwerk und digitaler Propaganda zeigt die Vielschigkeit der modernen Kriegsführung.

Auswirkungen und zukünftige Entwicklungen

Die strategische Bedeutung dieser Radio-Offensive liegt darin, dass sie einen direkten psychologischen Druck auf die einzelnen Soldaten ausübt. Indem sie deren persönliche Ängste und Nostalgie ansprechen, versuchen die ukrainischen Spezialkräfte, die Einheit der russischen Truppen zu schwächen. Dieser Ansatz erfordert eine präzise Kenntnis der kulturellen und emotionalen Referenzen der russischen Soldaten.

Die Zukunft dieser Kampagne hängt stark von der Reaktion der russischen Führung ab. Wenn Moskau die Frequenzen effektiv stören kann oder alternative Kommunikationskanäle bereitstellt, könnte die Reichweite ukrainischer Sender einschränkt werden. Dennoch bleibt die Initiative ein wichtiges Werkzeug, um die psychologischen Kosten des Krieges für die russische Armee zu erhöhen und potenzielle Deserteure anzusprechen.

Letztlich dient die Radio-Offensive auch der Information der ukrainischen Bevölkerung über die Wirksamkeit eigener Operationen. Sie zeigt, dass auch im digitalen und analogen Raum ein kontinuierlicher Kampf um die Narrative geführt wird. Die Kombination aus traditioneller Radioübertragung und moderner psychologischer Kriegsführung markiert einen neuen Ansatz in der Konfliktbewältigung, der über rein militärische Maßnahmen hinausgeht.