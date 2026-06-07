Ukrainische Rüstungsindustrie als Wirtschaftsfaktor und Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur

Ukrainische Drohnenangriffe auf russische Öllager und Militärbasen, die Wiederherstellung der Stromversorgung des Atomkraftwerks Saporischschja nach einem langen Ausfall, die Verurteilung eines Drohnenangriffs auf ein Lager für abgebrannte Brennelemente bei Tschernobyl sowie die Entschuldigung für eine sprengstoffbeladene Seedrohne vor Griechenland. Zudem wird die ukrainische Rüstungsindustrie als wachsender Wirtschaftszweig mit Potenzial für zivile Nutzung nach dem Krieg dargestellt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Drohnenangriff auf ein Lager für abgebrannte Brennelemente in der Nähe des Atomkraftwerks Tschernobyl als extrem niederträchtig verurteilt.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs und der staatlichen Atombehörde traf eine Drohne vom Typ Schahed eines der Gebäude der Anlage, während die Strahlungswerte stabil blieben und keine Verletzten gemeldet wurden. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) meldete unterdessen die Wiederherstellung der externen Stromversorgung für das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja nach einem 15-stündigen Ausfall, dem 18. Stromausfall seit Beginn des russischen Angriffskriegs. IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi betonte die extreme Anfälligkeit des Stromnetzes und die Dringlichkeit der Sicherung der Infrastruktur.

Zuvor hatten sich die Ukraine und Russland auf eine begrenzte Waffenruhe geeinigt, um Reparaturen zu ermöglichen, wobei die IAEA vermittelnd tätig war. Ukrainische Drohnen haben nach Präsidentenangaben in der Nacht ein Öllager in der südrussischen Region Krasnodar sowie eine Militärbasis nahe St. Petersburg getroffen.

Zudem wurde ein Öldepot in der russischen Region Leningrad angegriffen. Selenskyj erklärte, dass jede Ungerechtigkeit gegenüber der Ukraine eine gerechte Antwort erhalten werde. Parallel dazu brach in der Antipinski-Raffinerie, der größten nichtstaatlichen Ölverarbeitungsanlage Russlands in der Region Tjumen, ein Feuer aus. Die örtlichen Behörden gaben an, dass Verfahrensverstöße an einer Reinigungsanlage die Ursache seien, und wiesen Berichte über einen ukrainischen Drohnenangriff zurück.

Die Feuerwehr sei mit den Löscharbeiten beschäftigt, es gab keine Opfer. Das ukrainische Außenministerium entschuldigte sich für den Fund einer sprengstoffbeladenen Seedrohne vor der griechischen Ferieninsel Lefkada. Außenamtssprecher Heorhij Tychyj erklärte auf X, der Vorfall sei auf Umstände zurückzuführen, die durch die anhaltende russische Aggression verursacht wurden, und zeige, dass der Krieg eine Bedrohung für benachbarte europäische Staaten darstelle. Gleichzeitig bedankte sich Kiew für die griechische Unterstützung seit Kriegsbeginn 2022.

Bereits im Mai hatten Fischer das etwa sechs Meter lange unbemannte Boot mit laufendem Motor und rund 100 Kilogramm Sprengstoff entdeckt, das von den Behörden als ukrainisch identifiziert wurde. Zudem betonte der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko auf dem Jahrestreffen der Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) in Riga, dass die ukrainische Rüstungsindustrie zu einer dauerhaften Quelle wirtschaftlicher Stärke geworden sei.

Die während des Krieges geschaffene Nachfrage habe einen boomenden Wirtschaftszweig hervorgebracht, der für die Zukunft des Landes von großer Bedeutung sei. Martschenko kündigte an, die Industrie zu stärken, Entwicklungskapazitäten aufzubauen und das militärische Potenzial für einen breiteren Markt zu öffnen, wobei die Ukraine vor der Entscheidung stehe, die Ausfuhr von Militärgütern zu ermöglichen. Ein Teil der derzeit militärisch genutzten Produktion könne nach Kriegsende auch für zivile Zwecke eingesetzt werden und so zum Aufbau eines natürlichen zivilen Umfelds beitragen





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