Eine außergewöhnliche Rettungsaktion: Ukrainische Soldaten befreien fünf junge Katzen aus der Schusslinie bei Mala Tokmatschka und fliegen sie mit einer Vampir-Drohne in Sicherheit. Die Operation namens Miau-Miau zeigt Mitgefühl und technische Innovation im Krieg.

In einer bewegenden und ungewöhnlichen Aktion an der ukrainischen Frontlinie haben Soldaten der ukrainischen Streitkräfte fünf junge Katzenbabys aus einer Lebensgefahr gerettet. Die Babytiere befanden sich in der Nähe der vordersten Stellungen bei Mala Tokmatschka, einem Gebiet, das auf dem Landweg aufgrund der Kampfhandlungen nicht sicher erreichbar war.

Das Team erkannte, dass die Kleintiere nicht nur durch die Gefechte bedroht waren, sondern auch unbeabsichtigt die Standorte der ukrainischen Verteidiger durch ihre Bewegungen verraten konnten. Daher entschied man sich für eine Rettungsmission, die kreative Technik und präzises操作 erforderte. Die Rettung wurde am 8. Juni mit einer schweren Vampir-Drohne durchgeführt, einem UAV, das normalerweise für den Transport von Munition, Medizin oder anderen Versorgungsgütern hinter die Frontlinie eingesetzt wird.

Bei der sogenannten Operation Miau-Miau wurden die fünf Katzenbabys - darunter eine kleine rote und eine schwarze - in einen stabilen Sack gesetzt und unter der Drohne befestigt. So startete das ungewöhnliche Taxi zu einem Flug von etwa 12 Kilometern, der höchste Präzision erforderte, um die Tiere sicher in von ukrainischen Truppen kontrolliertes Gebiet zu bringen. Die Mission verlief erfolgreich. Nach der Landung wurden die Jungtiere versorgt.

Ein Soldat der 118. selbstständigen mechanisierten Brigade, die die Aktion organisierte, berichtete, dass die geretteten Katzen schnell Zuneigung und ein neues Zuhause unter den Truppen fanden. Besonders die kleine rote Katze schlief nach dem Abenteuer erschöpft in den Armen ihreshelfers ein. Diese History unterscheide sich völlig von den typischen Einsatzprofilen der Drohne, so der Soldat. Statt Zerstörung - wie das Ausbrennen von Unterständen oder die Bekämpfung gepanzerter Fahrzeuge - stand diesmal die Rettung von Leben im Vordergrund.

Die Rettung der Katzen ist nur ein Beispiel für die vielschichtige humanitäre Krise, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde. Unzählige Haustiere wurden von ihren Besitzern getrennt, als Familien fliehen mussten. Viele ließen ihre geliebten Begleiter zurück, unter anderem weil die EU-Einreisebestimmungen für Haustiere - einschließlich Impfungen, Mikrochips und Tollwuttests - von den Tieren oft nicht erfüllt werden konnten. In Reaktion darauf entstanden in der Ukraine ein Netzwerk von Tierheimen, freiwilligen Rettern und Tierschutzorganisationen.

UAnimals, eine der größten Tierschutzgruppen des Landes, teilte mit, dass seit Beginn der russischen Vollinvasion mehr als 10.000 Tiere evakuiert wurden. Zu den geretteten Leittieren gehören nicht nur Hunde und Katzen, sondern auch exotischere Arten wie Tiger, Kamele, Pferde, Kühe, Waschbären, Wölfe, Esel, Stachelschweine, Lemuren, Schafe und sogar Bienen. Entlang der gesamten Front sind Tiere allgegenwärtig. Sie streifen durch Kontrollpunkte, suchen Schutz in zerbombten Gebäuden oder rollen sich neben Verwundeten in provisorischen Lazaretten zusammen.

Soldaten adoptieren häufig streunende oder verlassene Tiere, was zu unerwarteten Momenten der Ruhe und des Trosts inmitten des alltäglichen Stresses und der Gefahr beiträgt. Die Katzenrettung per Drohne verdeutlicht, wie Anpassungsfähigkeit und Mitgefühl selbst in den schwierigsten Umständen neue Wege finden können





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