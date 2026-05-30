Ukrainische Tennisspielerin Oliynykova attackiert russische Profis nach Niederlage in Paris

Lesia Oliynykova verlas nach ihrer Niederlage gegen Diana Shnaider eine emotionale Erklärung, in der sie russischen Spielerinnen Kriegsunterstützung vorwarf und die WTA zu mehr Handeln aufforderte.

Bei den French Open in Paris sorgte die ukrainische Tennis spielerin Lesia Oliynykova für einen Eklat. Nach ihrer Niederlage in der dritten Runde gegen die Russin Diana Shnaider (5:7, 1:6) verlas sie eine emotionale Erklärung, in der sie russische und belarussische Profis scharf angriff.

Sie warf ihnen vor, den Krieg in der Ukraine zu unterstützen und forderte ein entschlosseneres Vorgehen der WTA. Oliynykova betonte, dass es ihr nicht um Politik, sondern um Menschlichkeit gehe. Sie könne nicht schweigen, solange Menschen getötet und Kinder sterben. Die 25-jährige Kiewerin kritisierte, dass einige Spielerinnen ihre Popularität und ihren Reichtum nutzen würden, um den Krieg zu rechtfertigen.

Sie appellierte an die Tennisgemeinschaft, klare Kante gegen diese Haltung zu zeigen. Oliynykova erklärte, dass sie mit russischen Spielerinnen nie über das Thema sprechen könne, da diese nicht kommunizieren wollten. Sie forderte einen Mechanismus auf der Tour, um der Verbreitung von Propaganda entgegenzuwirken. Ihre Landsfrau Marta Kostyuk hatte zuvor gesagt, dass ihr nach eineinhalb Jahren die Energie fehle, weiter so offensiv zu sein.

Oliynykova hingegen sieht keine Alternative zum aktiven Widerstand. Ihr Vater kehrt nach einem Besuch bei ihr zur Armee zurück, ihr Freund ist Soldat. Alles in ihrem Leben sei vom Krieg bestimmt. Sie wolle verhindern, dass die Tour heuchlerisch agiere und so tue, als sei sie machtlos.

Diana Shnaider wies die Vorwürfe zurück und weigerte sich, über den Krieg zu sprechen. Sie sagte, sie sei nur da, um über Tennis zu reden, und habe nichts von Oliynykovas Äußerungen mitbekommen. Auf die Frage nach ihrer Teilnahme an einem Gazprom-Turnier antwortete sie, es sei die einzige Gelegenheit gewesen, vor ihren Eltern zu spielen. Oliynykova kommentierte, dass eine klare Stellungnahme Shnaders zu einem riesigen Skandal führen würde.

Sie forderte, dass Spielerinnen zur Verantwortung gezogen werden, die an Turnieren teilnehmen, die von Sponsoren von Kriegsverbrechen ausgerichtet werden. Der Fall zeigt, wie tief der Konflikt in der Ukraine auch den Tennissport spaltet und welche moralischen Fragen er aufwirft





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