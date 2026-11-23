Ukraine senkt russische Korvette und Frachter vor libyscher Küste. UN verurteilt Angriff und fordert Untersuchung. Selenskyj bestätigt Operation.

Ukrainische Streitkräfte haben einen präzisen Marineangriff vor der Küste Libyens durchgeführt, bei dem ein russisches Kriegsschiff und ein Frachter beschädigt oder versenkt wurden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte am Montagmorgen, dass es sich um eine erfolgreiche Operation handelte, die als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine interpretiert wird. Die Angriffe richteten sich auf ein russisches Schiff, das sich in der Marinebasis der ostlibyschen Stadt Bengasi befand.

Verlauf des Angriffs auf die Marinebasis in Bengasi

Am vergangenen Sonntag, dem 22. November 2026, fanden nächtliche Kampfhandlungen vor der Küste von Bengasi statt. Satellitenbilder, die der Anbieter Vantor veröffentlichte, zeigen deutlich den Zustand des Hafens am 22. November 2026. Auf diesen Aufnahmen ist zu erkennen, dass ein Schiff gesunken ist und nur noch der Bug aus dem Wasser ragt. Zudem steigt Rauch aus den Aufbauten des Wracks empor, was auf schwere Schäden hindeutet.

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Laut Berichten der Nachrichtenagentur dpa aus Kreisen der Militärbasis in Bengasi griffen sechs ukrainische Drohnenboote das russische Schiff an. Ein libyscher Fernsehsender, Almasar TV, berichtete, dass vier dieser sechs Drohnenboote von den libyschen Streitkräften untauglich gemacht wurden. Videoaufnahmen von Bord eines Hubschraubers, die von Almasar TV gezeigt wurden, bestätigen die Präsenz von Luft- und Seestreitkräften in der Region.

Selenskyj bestätigt Versenkung der Korvette Merkury

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer Mitteilung am Montagmorgen, dass bei dem Angriff sieben in der Ukraine hergestellte Marine-Drohnen eingesetzt wurden. Trotz aller Bemühungen des Gegners, den Vorstoß abzuwehren, sei die russische Korvette "Merkury" versenkt worden. Selenskyj betonte weiter, dass außerdem ein Kampfhubschrauber vom Typ Ka-27 zerstört worden sei. Als weiteres Ziel galt das russische Trockenfrachtschiff "MV Angara".

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Der renommierte US-Journalist Barack Ravid berichtete zunächst, dass es sich um eine Aktion des ukrainischen Geheimdienstes gehandelt habe. Nach Angaben aus Medizinerkreisen wurden bei dem Angriff Verletzte behandelt, wobei detaillierte Zahlen nicht sofort bekannt wurden. Selenskyj dankte allen Kämpfern des ukrainischen Sicherheitsdienstes und der ukrainischen Streitkräfte für ihren Einsatz bei dieser "vorbildlichen ukrainischen Operation".

Internationale Reaktionen und libysche Souveränität

Die Vereinten Nationen haben die Angriffe auf die zwei Schiffe scharf verurteilt. Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst X und forderte eine "sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung". Die UN-Mission betonte, dass die Aktionen eine Verletzung der libyschen Souveränität darstellen und einen unzulässigen Bezug zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine herstellen.

Libyen sei weder in diesem noch in anderen ausländischen Kriegen Partei, hieß es aus offiziellen Stellen. Libysche Seestreitkräfte hatten die Besatzung des Schiffes gerettet, wie zwei Insider aus Militärkreisen der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten. Zudem hätten libysche Marine- und Luftstreitkräfte am Sonntag vor der Küste von Bengasi mehr als 20 Drohnenboote abgefangen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

Politische Dimension und unklare Schiffszugehörigkeit

Bei dem betroffenen Schiff sollte es sich ersten Berichten zufolge zunächst um einen bestimmten Typ handeln. In anderen Berichten war allerdings von einem Frachter unter maltesischer Flagge die Rede. Der Satellitenbildanbieter Vantor teilte mit, Aufnahmen vom Sonntag zeigten, dass es sich bei dem Schiff um das russische Frachtschiff handelte. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich bei der Versenkung der Merkury um einen ukrainischen Angriff handelte, war von Kiew bereits gegeben worden.

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Russland soll Libyen regelmäßig größere Mengen Waffen liefern, was die Anwesenheit der russischen Schiffe in der Basis erklärt. Die Angriffe wurden verschiedenen Geheimdiensten und militärischen Akteuren zugeschrieben. Darunter war auch der Angriff auf den Flüssiggastanker "Arctic Metagaz", der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung der genauen Verantwortlichkeit für alle Beteiligten blieb zunächst aus, da Russland zunächst keine Stellungnahme abgab.