Ukrainischer Angriff trifft russisches Kriegsschiff Naro Fominsk in der Ostsee

Der ukrainische Geheimdienst SBU gibt an, das russische Raketenschiff Naro Fominsk im November getroffen zu haben. Ein schwerer Schlag gegen die russische Marine.

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben einen historischen Militärschlag durchgeführt, der als spektakulärer Coup gilt. Zum ersten Mal seit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine wird behauptet, ein Kriegsschiff der russischen Marine sei in der Ostsee getroffen worden. Der Angriff richtete sich spezifisch gegen das Raketenschiff Naro Fominsk der Bujan-M-Klasse in der Nähe der finnischen Insel Gogland.

Bestätigung durch estnische Behörden

Die Angaben des SBU werden durch unabhängige Quellen gestützt, die eine Explosion an Bord des russischen Schiffes verifizieren. Der estnische Verteidigungsminister Martin Herem bestätigte dem Estnischen Rundfunk, dass Rauch vom Schiff aufstieg, nachdem die Explosion stattgefunden hatte. Das beschädigte Schiff soll sich danach selbstständig auf den Weg zurück nach St. Petersburg gemacht haben. Wie schwer die Zerstörung des Raketenträgers tatsächlich ausfiel, bleibt zurzeit unklar.

Also read Russland meldet Abschuss von 92 Drohnen, Angriff auf Krywyj Rih und Durbins Appell an die USA

Bedrohung der deutschen Küstenregion

Die Naro Fominsk war ein erhebliches sicherheitspolitisches Risiko für Norddeutschland. Noch vor gut einem Jahr operierte das mit Kalibr-Marschflugkörpern bewaffnete Schiff vor der deutschen Küste. Diese Raketen besitzen eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern, was es dem Schiff ermöglicht hätte, jede deutsche Stadt von jedem Punkt der Ostsee aus anzugreifen. Bei dem Vorfall bedrohte das russische Schiff sogar ein deutsches Polizeischiff direkt an der Küste.

Unklare Herkunft der Drohnen

Eines der größten Rätsel im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Naro Fominsk ist der Startort der eingesetzten Drohnen. Falls die Drohnen aus der Ukraine gestartet wurden, hätten sie entweder über neutrales oder Nato-Gebiet fliegen müssen. Alternativ wäre ein Flug von rund 1000 Kilometern durch russisches Luftraum erforderlich gewesen, was eine hohe technische Präzision erfordert hätte. Der genaue Zeitpunkt des Angriffs wird auf die Nacht zum 11. November datiert, was den Vorfall zu einem der jüngsten großen Zwischenfälle macht.

Advertisement

Koordinierter Schlag gegen Infrastruktur

Der Angriff auf das russische Kriegsschiff war Teil einer größeren, koordinierten militärischen Operation des SBU. Parallel zu dem Einsatz gegen die Naro Fominsk trafen ukrainische Drohnen Öl- und Hafenanlagen im russischen Ust-Luga. Der Gouverneur der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, bestätigte den Drohnenangriff auf diese zivile und militärische Infrastruktur. Medienberichte wie der Kyiv Independent ordnen den Treffer auf das russische Schiff ebenfalls diesem gemeinsamen Operationstag zu.

Politische Botschaft an Moskau

Der SBU nutzte die Bekanntgabe des Angriffs, um eine klare strategische Botschaft an die russische Führung auszusenden. In einem offiziellen Statement hieß es, Russland erhalte für den Terror gegen ukrainische Städte und zivile Infrastruktur eine direkte Antwort auf eigenem Territorium. Diese Eskalation zeigt die wachsende Fähigkeit der Ukraine, weit hinter der Frontlinie hohe strategische Werte wie Kriegsschiffe anzugreifen und zu treffen.