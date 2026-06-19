Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat angekündigt, eine hohe polnische Staatsauszeichnung zurückzugeben, nachdem der polnische Präsident Karol Nawrocki beschlossen hatte, Präsident Wolodymyr Selenskyj den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha hat angekündigt, eine hohe polnische Staatsauszeichnung zurückzugeben, nachdem der polnische Präsident Karol Nawrocki beschlossen hatte, Präsident Wolodymyr Selenskyj den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen.

Sybiha bezeichnet Nawrockis Vorgehen als strategischen Fehler, von dem nur Moskau profitieren würde. Aufschreibt er: Wir bedauern, dass in Warschau die Emotionen die Oberhand gewonnen haben und polnische Politiker zu ungerechtfertigten, impulsiven und respektlosen Schritten veranlasst wurden, die sich nicht einmal gegen Präsident Selenskyj, sondern in erster Linie gegen den ukrainischen Staat richteten.

Angesichts dieser rücksichtslosen Aktionen sehe ich keine Möglichkeit, die hohe staatliche Auszeichnung der Republik Polen, die mir im Oktober 2022 verliehen wurde - das Kommandeurkreuz mit Stern des Verdienstordens der Republik Polen -, weiterhin zu tragen. Ich werde sie in Kürze nach Polen zurückgeben. Sybiha fügt hinzu, es gehe nicht um Dekorationen, sondern um die Haltung, und betont, dass die Ukraine sich stets für einen Ansatz eingesetzt habe, der auf gegenseitigem Respekt beruhe, auch bei schwierigen und heiklen Themen.

Das bedeutet, die Entscheidungen des anderen zu respektieren, auch wenn wir anderer Meinung sind. Einigung darauf, unterschiedlicher Meinung zu sein, wie man so schön sagt. Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind bei russischen Angriffen mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht weitere seien verletzt worden, teilt Militärgouverneur Olexander Hanscha mit.

Russland attackierte demnach die Stadt Nikopol, mehrere Gemeinden im Kreis Nikopol und eine im Kreis Krywyj Rih. Insgesamt habe Moskaus Militär mehr als 30 Mal mit Drohnen und Artillerie angegriffen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau vorgeworfen, Belarus mit einem angeblichen Angriff auf einen Bus voller Kinder in den Krieg hineinziehen zu wollen.

Nach Angaben von Selenskyj sind internationale Experten bereits zu dem Schluss gekommen, dass die Ukraine nicht verantwortlich für einen Angriff auf einen Bus mit belarussischen Staatsbürgern in Russland ist, den Moskau der Ukraine vorwirft. Bei dem Vorfall handele es sich um eine Provokation der russischen Seite, die darauf abziele, das belarussische Volk in den Krieg gegen die Ukraine hineinzuziehen.

Alle - internationale Experten und, wie mir scheint, sogar die Russen, sagen wir mal inoffiziell - haben anerkannt, dass dieser Angriff nicht von uns ausging, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax den Präsidenten. Russland hatte die Ukraine beschuldigt, am Mittwoch in der westrussischen Grenzregion Brjansk einen Bus mit einer belarussischen Kinderfußballmannschaft beschossen und dabei eine Frau getötet zu haben. Sieben weitere Menschen seien bei dem Drohnenangriff verletzt worden, darunter fünf Kinder, erklärte das Gesundheitsministerium in Moskau.

Die ukrainische Armee wies die Anschuldigung als falsch zurück. Sie habe zu dem Zeitpunkt keine Angriffe in Brjansk ausgeführt, erklärte sie. Der polnische Präsident Karol Nawrocki hat dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj die höchste Ehrung des Landes, den Weißer-Adler-Orden, entzogen. Die ukrainische Regierung verurteilte den Schritt umgehend als strategischen Fehler und respektlos.

Polen gehört bislang zu den wichtigsten militärischen und humanitären Unterstützern der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland. Mit der Benennung einer ukrainischen Armeeeinheit nach der berüchtigten Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA) hatte Selenskyj Ende Mai einen diplomatischen Eklat mit Polen ausgelöst. Die UPA war im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine für Massaker an Polen verantwortlich. Die UPA galt in den 1940er Jahren als militärischer Arm der OUN, der Partei ukrainischer Nationalisten.

Bei den von 1943 bis 1945 begangenen Massakern töteten UPA-Mitglieder bis zu 100.000 ethnische Polen in der Region Wolhynien. Die Region gehörte bis 1939 zu Polen und wurde durch den Hitler-Stalin-Pakt der ukrainischen Sowjetrepublik zugeschlagen. Heute liegt sie im Nordwesten der Ukraine. In ihrem Kampf für die ukrainische Unabhängigkeit von der Sowjetunion kollaborierten OUN und UPA im Zweiten Weltkrieg zeitweise mit Hitler-Deutschland.

Die Mitglieder von OUN und UPA werden in der heutigen Ukraine als Helden verehrt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Belarus ein Ultimatum gestellt: Werden russische Militärtechnik innerhalb einer Woche aus seinem Land zu entfernen. Andernfalls droht Selenskyj mit militärischen Schritten der Ukraine





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