Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev vertritt die Ansicht, dass die Unterstützung für die Ukraine in Deutschland trotz sinkender Umfragewerte stabil bleibt. Parallel dazu warnt die IAEA nach weiteren Stromausfällen am Atomkraftwerk Saporischschja vor einer prekären Sicherheitslage. Der ukrainische Außenminister entschuldigte sich für unbeabsichtigte Schäden bei einem Drohnenangriff auf libysche Schiffe und betonte, dass der Krieg nicht ausgeweitet werden soll.

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev sieht trotz laut Umfragen schwindenden Rückhalts für sein Land weiterhin stabile Unterstützung in Deutschland.

"Wenn ich aber persönlich mit den Menschen spreche, sehe ich nicht, dass die Unterstützung ins Wanken gerät", sagt Makeiev der "Rheinischen Post". Mit Blick auf die jüngsten Umfragen sehe er "keinen Anlass zur Panik". Nach dem erneuten Stromausfall am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja hat die Internationale Atomenergiebehörde vor einer äußerst prekären Sicherheitslage gewarnt. Es sei bereits das 28.

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Mal seit Beginn des Konflikts, dass beide externen Stromleitungen gekappt worden seien, teilt die Behörde mit. IAEA-Chef Rafael Grossi fordert Russland und die Ukraine auf, die militärischen Aktivitäten einzustellen, um Reparaturen zu ermöglichen. Die Notstromaggregate funktionierten laut dem Betreiber einwandfrei. Nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf russische Schiffe in Libyen hat die Regierung in Kiew beschwichtigt.