Ukraina verwendet Seedrohnen in libyschen Gewässern gegen russische Schiffe. Libyen und Italien verurteilen den Vorfall, Frankreich zeigt Verständnis für Selbstverteidigung.

Die ukrainische Regierung hat einen militärischen Vorfall im Hafen von Bengasi bestätigt, bei dem Seedrohnen gegen russische Schiffe eingesetzt wurden. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erklärte am Donnerstag, dass diese Operation ausschließlich gegen das russische Militär gerichtet war und nicht gegen den Staat Libyen selbst. Sybiha nutzte die Plattform X, um sein Bedauern über unbeabsichtigte Folgen zu äußern und dem libyschen Volk sein tiefes Beileid auszusprechen. Gleichzeitig betonte er, dass Russland für die Eskalation verantwortlich sei und Libyen nicht in den Konflikt hineingezogen werden dürfe.

Verurteilung durch die Regierung in Tripolis

Die international anerkannte libysche Regierung in Tripolis hat die ukrainische Operation scharf verurteilt. Offizielle Vertreter gaben an, dass Libyen es nicht akzeptieren könne, als Schauplatz oder Ausweichroute für kriegerische Handlungen gegen Dritte geduldet zu werden. Dies unterstreicht die diplomatische Sensibilität, da das nordafrikanische Land bestrebt ist, seine Neutralität zu wahren. Der Einsatz von Drohnen in libyschen Hoheitsgewässern stellt eine schwerwiegende Verletzung der Souveränität dar, unabhängig davon, wer das eigentliche Ziel war.

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LNA meldet Opfer und Moskau kritisiert

Die im Osten Libyens herrschende Libysche Nationale Armee (LNA) unter General Khalifa Haftar meldete den Tod von zwei libyschen Soldaten infolge des Vorfalls. Die LPA unterhält enge Verbindungen zu Russland, was die politische Dynamik weiter kompliziert. Auch der italienische Außenminister Antonio Tajani übte deutliche Kritik an Kyjiw. Er warnte davor, den Krieg auf neue Gebiete zu erweitern, und betonte, dass Angriffe auf russische Schiffe in libyschen Gewässern falsch seien. Die EU-Partner zeigen zunehmende Sorge um die geopolitischen Auswirkungen.

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Frankreich billigt Selbstverteidigungsrecht

Im Gegensatz zu Italien und Libyen zeigte Frankreich Verständnis für die ukrainischen Maßnahmen. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot erklärte am Mittwoch, dass die Ukraine ihr striktes Recht auf Selbstverteidigung ausübe. Er verglich die Situation mit hypothetischen Angriffen auf Frankreich und betonte, dass Moskau für die Ausweitung des Konflikts verantwortlich sei. Barrot kritisierte den russischen Präsidenten scharf und nannte seine Aggressionen eine permanente Bedrohung für die europäische Einheit.

Detailierte Fakten zum militärischen Vorstoß

Am Sonntag hatte die Ukraine mit Seedrohnen eine russische Korvette in einem libyschen Hafen versenkt. Zusätzlich wurde ein weiteres russisches Frachtschiff vor der Küste getroffen. Bereits einen Tag zuvor war ein Frachtschiff mit Verbindungen zum russischen Militär im Finnischen Meerbusen angegriffen worden. Diese koordinierten Aktionen demonstrieren die Reichweite ukrainischer Drohnenkapazitäten, die nun auch globale Handelsrouten und neutrale Häfen berühren. Die Ukraine betrachtet russische Marineschiffe und Frachter mit militärischer Ausrüstung als legitime Ziele.