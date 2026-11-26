Wladyslaw Sokolow steht wegen angeblicher Preisaufschläge im Energiesektor in der Kritik. Parallel ermittelt die Ukraine in der Operation Karthago gegen SBU-Generäle.

Der ukrainische Unternehmer Wladyslaw Sokolow aus Dnipro steht seit dem 9. November im Fokus der öffentlichen Debatte, nachdem Bilder seiner luxuriösen Wohnung veröffentlicht wurden. Die Fotos zeigen ein Penthouse mit Marmorsäulen, Vergoldungen, einem Hallenbad und einem Krokodil in einem Terrarium, das während einer Durchsuchung aufgenommen wurde. Der Aktivist Serhij Sternenko stellte die Aufnahmen online, was zu massiver Kritik an Sokolows Lebensstil führte, während viele Ukraine r stundenlang ohne Strom blieben. Sokolow, der im Energiesektor tätig ist, wird der mutmaßlichen Veruntreuung von staatlichen Mitteln verdächtigt.

Finanzielle Vorwürfe im Energiesektor

Der Kern des Ermittlungsverfahrens betrifft überhöhte Stahlpreise bei der Errichtung von Schutzvorrichtungen für Energieanlagen in der Ukraine. Zwei von Sokolows Unternehmen waren als Zulieferer an diesen Bauprojekten beteiligt. Nach vorläufigen Berechnungen der Ermittler könnte der unrechtmäßige Preisaufschlag rund 400.000 Euro betragen. Trotz der intensiven Medienberichterstattung wurde Wladyslaw Sokolow bisher nicht offiziell beschuldigt. Die Ermittler konzentrieren sich auf die finanzielle Abwicklung der staatlichen Aufträge im Zusammenhang mit dem Infrastrukturschutz.

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Ablenkungsmanöver oder echte Ermittlungen

Sokolow weist die Vorwürfe der Korruption öffentlich zurück und argumentiert, dass die Durchsuchung durch den ukrainischen Geheimdienst SBU nur ein Ablenkungsmanöver sein soll. Er behauptet, der ukrainische Staat schulde seinen Unternehmen rund 20 Millionen Euro für bereits geleistete Arbeiten zum Schutz der Energieinfrastruktur. Diese Arbeiten seien ohne Vorauszahlungen und ohne unterzeichnete Verträge durchgeführt worden, allein basierend auf mündlichen Zusagen von Mykola Kalaschnyk. Mykola Kalaschnyk war zum damaligen Zeitpunkt der Chef der Kyjiwer Gebietsverwaltung und ist heute der Wiederaufbauminister der Ukraine.

Entstehung des Penthouse-Vermögens

Der Unternehmer betont, dass er das Penthouse in Dnipro bereits im Jahr 2009 gekauft hat, also lange vor den aktuellen Aufträgen und der Energiekrise. Auf den sozialen Spott über die einseitige Pracht seiner Einrichtung reagiert er gelassen und erklärt, dass die Ausstattung ihm persönlich gefallen würde, auch wenn sie nicht jedem zusage. Er wirft dem Wiederaufbauminister Mykola Kalaschnyk vor, ihm die Verantwortung für Probleme beim Bau zuschieben zu wollen. Sokolow gibt an, Ziel einer organisierten Schmutzkampagne zu sein, um von den eigenen finanziellen Unregelmäßigkeiten abzulenken. Die offizielle Bestätigung, dass die veröffentlichten Fotos direkt mit dem laufenden Strafverfahren zusammenhängen, fehlt bisher.

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Parallelprozess Operation Karthago

Parallel zu den Ermittlungen gegen Wladyslaw Sokolow läuft ein weiterer großer Skandal, der als Operation Karthago bekannt ist. Anfang November veröffentlichten das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (Sap) neue Ergebnisse zu mutmaßlichen Verbindungen hochrangiger Sicherheitsbeamter zur organisierten Kriminalität. Diese zweite Phase der Operation folgt auf die Festnahme eines Mitarbeiters der Generalstaatsanwaltschaft im September, was zum Rücktritt des damaligen Generalstaatsanwalts Ruslan Krawtschenko führte. Ruslan Krawtschenko reiste nach seinem Rücktritt ins Ausland und kehrte nicht in die Ukraine zurück.

Verhaftung von SBU-Generälen

Nun stehen hochrangige Mitarbeiter des Geheimdienstes SBU und der Nationalpolizei im Mittelpunkt der Fahndung. Nach Angaben der Ermittler soll die kriminelle Organisation mindestens zwölf Mitglieder gehabt haben. Fünf Personen haben inzwischen eine offizielle Verdachtsmitteilung erhalten, darunter der SBU-General Serhij Duka. Duka ist stellvertretender Leiter der Abteilung zum Schutz der nationalen Staatlichkeit. Die Ermittler werfen den Verdächtigen vor, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um das transnationale Drogenkartell ChimProm zu decken, das mit synthetischen Drogen handelt. Als Gründer des Kartells gilt der Russe Jegor Burkin, der unter dem Spitznamen Mexikaner bekannt ist und sich in Mexiko versteckt.

Dramatischer Durchsuchungseinsatz

Besonders dramatisch verlief der Einsatz gegen Serhij Duka. Die Ermittler des Nabu konnten das Grundstück des General nicht sofort betreten, da bewaffnete Angehörige der SBU-Spezialeinheit Alfa, die den General bewachten, die Durchsuchung stundenlang verhinderten. In dieser Zeit soll Serhij Duka mehrere Mobiltelefone und Datenträger mit einer Axt zertrümmert haben, um Beweise zu vernichten. Er wurde schließlich verhaftet und kommt in Untersuchungshaft. Duka weist die Vorwürfe zurück und rechtfertigt seine Kontakte ins kriminelle Milieu mit seiner geheimdienstlichen Tätigkeit. Die Ermittler bringen die Organisation auch mit Entführungen, Misshandlungen und geplanten Angriffen auf Journalisten in Verbindung.