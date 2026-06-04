Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen offenen Brief an Kreml-Diktator Wladimir Putin veröffentlicht, in dem er direkte Verhandlungen über ein Ende des Krieges anbietet. Selenskyj warnt Putin, dass wenn Russland müde wird, der Wandel kommt und fordert ihn auf, die Wahrheit über den Krieg offenbaren und die Gründe, die zu ihm geführt haben, zu erklären.

Mitten während des Wirtschaftsgipfels in St. Petersburg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf X einen offenen Brief an Kreml-Diktator Wladimir Putin veröffentlicht. Darin bietet er direkte Verhandlungen über ein Ende des Krieg es an und appelliert persönlich an Putin: Haben Sie keine Angst, den Weg aus diesem Krieg einzuschlagen.

Gleichzeitig warnt Selenskyj: Wenn Russland müde wird, kommt der Wandel. Der Brief beginnt persönlich und direkt: Als Sie vor mehr als 26 Jahren in Russland an die Macht kamen, sahen viele Menschen in der Ukraine Sie positiv. So war es. Aber das ist nun Vergangenheit.

Heute sehen die überwältigende Mehrheit der Ukrainer es positiv, dass unsere Langstreckendrohnen der Eröffnung Ihres Forums in St. Petersburg einen Besuch abgestattet haben. Und kurz darauf wird Selenskyj noch grundsätzlicher: Was auch immer Sie über die NATO, Geopolitik oder die russische Sprache sagen mögen - dieser Krieg ist Ihre persönliche Entscheidung, ein Krieg ohne wirklichen Grund. So wird ihn die Geschichte in Erinnerung behalten.

Der ukrainische Präsident wirft Putin in diesem Brief auch vor, dass er die Ukraine seit über sieben Jahren nicht mehr besucht hat. Er erinnert sich daran, dass Putin 2014 die Krim annektierte und seitdem die Ukraine nicht mehr verlassen hat. Dies sei ein Beweis dafür, dass Putin nicht an einem Frieden interessiert sei. Selenskyj fordert Putin auf, sich an die Worte von Wladimir Lenin zu erinnern, der sagte: Die Wahrheit ist immer besser als die Lüge.

Der ukrainische Präsident istnt, dass die Wahrheit über den Krieg und die Gründe, die zu ihm geführt haben, immer noch nicht bekannt sind. Er fordert Putin auf, die Wahrheit über den Krieg zu offenbaren und die Gründe, die zu ihm geführt haben, zu erklären.

Selenskyj istnt auch, dass die Ukraine bereit ist, direkte Verhandlungen über ein Ende des Krieges anzufangen, aber nur unter der Bedingung, dass Putin die Wahrheit über den Krieg offenbart und die Gründe, die zu ihm geführt haben, erklärt. Der Brief endet mit den Worten: Ich bin bereit, den Weg aus diesem Krieg einzuschlagen, aber nur wenn Sie bereit sind, die Wahrheit über den Krieg zu offenbaren und die Gründe, die zu ihm geführt haben, zu erklären





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