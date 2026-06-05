Ukrainischer Präsident schlägt direktes Treffen mit Putin vor

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dem russischen Präsidenten Putin ein direktes Treffen vorgeschlagen. In einem offenen Brief hat er Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine vorbereitet.

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat dem russischen Präsidenten Putin ein direktes Treffen vorgeschlagen. In einem offenen Brief hat er Verhandlungen über ein Ende des Krieg s in der Ukraine vorbereitet.

Es soll in einem neutralen Land wie der Schweiz, der Türkei oder einem arabischen Land stattfinden. Zunächst soll es laut Selenskyj eine Waffenruhe entlang der aktuellen Frontlinie geben. Dann soll ein direktes Treffen mit Putin folgen. Es sei immer Sache der Anführer gewesen, Schlüsselfragen zu lösen.

Auf die Vermittlung der USA setzt Selenskyj mittlerweile nicht mehr. Die US-Regierung konzentriere sich auf den Iran und es wäre falsch darauf zu warten, dass die US-Regierung ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Konflikt in Europa richte. Putin ging auf diesen Vorstoß noch nicht ein. Mit Spannung wird erwartet, ob er in seiner Rede heute beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg auf Selenskyjs Vorschlag antwortet.

US-Präsident Trump reagierte erfreut auf den Vorstoß. Ein direktes Treffen wäre großartig, sie sollten es hinbekommen, sagte er. Der Vorschlag von Selenskyj ist ein Versuch, den Konflikt zu lösen. Es ist jedoch noch unklar, ob Putin auf den Vorschlag eingehen wird.

Die internationale Gemeinschaft hält den Moment für günstig, um eine Lösung zu finden. Die EU und die USA haben sich auf die Seite der Ukraine gestellt und fordern den Rückzug der russischen Truppen. Die Menschen in der Ukraine hoffen auf eine baldige Lösung. Sie sind müde von dem Krieg und wollen in Frieden leben.

Der Vorschlag von Selenskyj ist ein Schritt in die richtige Richtung. Es bleibt abzuwarten, ob Putin auf den Vorschlag eingehen wird und ob es zu einem direkten Treffen kommt





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