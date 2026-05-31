Ukrainischer Präsident wiederholt Warnung vor russischem Luftangriff

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Warnung vor einem neuen massiven russischen Luftangriff wiederholt. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Zugang zu der von einer Drohne getroffenen Turbinenhalle im Kernkraftwerk Saporischschja.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Warnung vor einem neuen massiven russischen Luftangriff wiederholt. Er forderte die Ukraine r auf, Luftalarme nicht zu ignorieren. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) fordert Zugang zu der von einer Drohne getroffenen Turbinenhalle im Kernkraftwerk Saporischschja .

Das ukrainische Militär weist die russische Behauptung zurück, eine ukrainische Drohne habe die Turbinenhalle angegriffen. Russische Behörden haben nach ukrainischen Drohnenangriffen Tote und Schäden gemeldet. In der Grenzregion Belgorod kamen drei Männer ums Leben. In Armawir im südrussischen Gebiet Krasnodar brach ein Feuer auf dem Gelände eines Öllagers aus.

Auf dem Gelände des Hafens von Taganrog in der Region Rostow kam es zu einem Brand eines Tankers, eines Treibstofftanks und eines Verwaltungsgebäudes. Zwei Menschen seien verletzt worden. Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine russische Verantwortung für den Absturz einer Drohne in Rumänien vorerst zurückgewiesen und die Möglichkeit einer ukrainischen Herkunft ins Spiel gebracht. Die von Russland geführte Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) will noch in diesem Jahr über eine mögliche Suspendierung Armeniens beraten.

Die EU-Beitrittsbemühungen des Landes stellten erhebliche Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit der EAEU dar. Außenminister Johann Wadephul hat eine geschlossene Reaktion von Nato und EU auf den Einschlag einer russischen Drohne in ein Wohnhaus in Rumänien angekündigt





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